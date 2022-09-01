ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Türk müteahhitlik firmalarının uzak ülkelere açılması sağlanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzak Ülkeler Stratejisi ile müteahhitlik firmalarının ABD, Brezilya, Endonezya, Nijerya ve Vietnam gibi uzak pazarlara girmesi için çalışma yapılacak

Bu kapsamda, Türk firmalarının söz konusu pazarlarda bilinirliğinin artırılması, bu ülkelere yönelik heyetler organize edilmesi ve söz konusu ülkelerle üçüncü ülkelerde ortak iş yapılması hedefleniyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Batılı şirketlerin çekildiği Rusya pazarında Çin ürünlerinin payı artıyor

Batılı otomobil, cep telefonu ve ev eşyası markalarının Rusya'dan çekilmesiyle Çinli şirketlerin ürünlerine yönelik talep hızla artıyor

Çin'in, Ukrayna savaşının başladığı şubatta 5,5 milyar dolar seviyesindeki Rusya ihracatı, nisanda 3,8 milyar dolara gerilerken, temmuz itibarıyla 6,8 milyar dolar seviyesine çıktı

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

3- Borsadan son 13 yılın en iyi aylık performansı

BIST 100 endeksi ağustosta yüzde 22,33 değer kazanarak 3.171,21 puana yükselirken, söz konusu performans aylık bazda Nisan 2009'dan bu yana en güçlü artış olarak kayıtlara geçti

Bankacılık endeksi ağustosta yüzde 51,8 yükselişle 3.282,6 puana çıkarak borsanın yükselişinde lokomotif oldu

(Murat Aslan/İstanbul)

4- Özbekistan, potansiyeliyle Türk iş insanlarına yeni yatırım fırsatları sunuyor

SSCB'nin dağılma süreciyle birlikte 31 yıl önce bugün bağımsızlığına kavuşan Özbekistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler her geçen yıl artarken bu yıl ticaret hacminin 5 milyar doları bulması bekleniyor

DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven:

"Birçok alanda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmayı tercih eden Özbek iş insanlarının Türk iş insanlarıyla kurduğu ilişkilere paralel, iki ülke arasındaki ticaret hacmi de genişledi"

"Özbekistan, bölgenin en bakir ve gelişime açık ülkesi. Gerek inşaat, altyapı gerekse ürün ve hizmet alanlarında çeşitli ihtiyaçları bulunan ülkede Türk iş insanları için çok büyük potansiyel var"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- AB gaz depolarında doluluğun artmasına rağmen kış zor geçecek

Avrupa'daki gaz depoları yüzde 80 doluluğa ulaştı

Depo kapasitesi ihtiyacın ancak 4'te 1'ini karşılayabiliyor. En yüksek gaz depolama kapasitesi Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa'da bulunuyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

6- Mevsimlik tarım işçileri "ekmek parası için" Türkiye'yi dolaşıyor

Her yıl ocak ayından itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden yola çıkan mevsimlik tarım işçileri, eş ve çocuklarıyla Türkiye'nin dört bir yanında alın teri döküyor

Prof. Dr. Sedat Benek:

"Türkiye'de istihdam edilen yaklaşık 32 milyon kişiden 5-6 milyonu tarım sektöründe yer almaktadır. Bunun 2 milyona yakınını ise mevsimlik gezici tarım işçileri oluşturmakta"

(Ekip/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

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