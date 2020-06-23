"Türk müteahhitlik sektörü 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlenmiş durumdadır" - Son Dakika

"Türk müteahhitlik sektörü 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlenmiş durumdadır"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk müteahhitlik sektörü 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlenmiş durumdadır.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk müteahhitlik sektörü 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlenmiş durumdadır. Endonezya, hiç yer almamıştır bu ülkelerin arasında. Biz müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın bu sektörde daha çok yer almasını bekliyoruz. Asya kıtası da bizim hedef ülkelerimiz arasında yer alıyor" dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı Basuki Hadimuljono'nun da katılımıyla düzenlenen Türkiye-Endonezya Müteahhitlik Sektörü Sanal İş Forumu'na video konferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, forumda gerçekleştirdiği konuşmada, Endonezya ile karşılıklı ticari ilişkilerin dengeli bir şekilde arttırılması için yatırımların karşılıklı olarak arttırılması gerektiğini vurguladı.

Yatırımların kazanımlarına ilişkin konuşan Pekcan, "Yatırımların karşılıklı arttırılması için de Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşmamızın bir anca önce imzalanması her iki ülke iş insanları için de karşılıklı yatırımların arttırılmasını teşvik edici olacaktır. Yerel paralarla ticareti arttırarak kendi yerel paralarımızın güçlenmesinin karşılıklı ticaret hacminin arttırılmasına faydası olacaktır" diye konuştu.

İki ülke arasındaki müteahhitlik, teknik müşavirlik hizmeti ve ticaret motivasyonu için bir araya geldiklerine işaret eden Pekcan, "Türk müteahhitlik sektörü 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlenmiş durumdadır. Endonezya, hiç yer almamıştır bu ülkelerin arasında. Biz müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın bu sektörde daha çok yer almasını bekliyoruz. Asya kıtası da bizim hedef ülkelerimiz arasında yer alıyor. Asya ülkelerinde daha fazla proje üstlenmeyi bekliyoruz. Asya Pasifik bölgesindeki üstlendiğimiz projeler müteahhitlik sektörünün toplam projeleri içinde sadece yüzde 3,1 oranında, 12,4 milyar dolar düzeyinde proje üstlenmişiz. Bunlar da Afganistan, Pakistan ve Hindistan" şeklinde konuştu.

Öte yandan Pekcan, yeni pazarlar bulmak için de Endonezya, Vietnam ve Filipinler'deki projelere odaklandıklarını söyledi. Bu kapsamda Endonezya'nın firmalar için hedef ülke konumunda olduğunu aktaran Pekcan, "Firmalarımız özellikle otoyollar, demiryolları, havalimanları, limanlar, enerji santralleri, petrokimya tesisleri dahil her türlü sanayi tesisi, sulama ve kanalizasyon sistemleri inşası, sağlık kuruluşları dahil her türlü sosyal ve kültürel projeler ile konut projeleri alanlarında dünyanın birçok ülkesinde birçok kritik projeye imza atmış bulunuyorlar. Bu alanda ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin artırılmasının ve firmalarımızın Endonezya'nın kalkınma sürecine katkıda bulunmasını umuyoruz. Firmalarımızın, Endonezya'nın başkentinin taşınması sürecinde de önemli katkıları olacağını değerlendiriyoruz. Hepimiz, korona virüs pandemisinin etkilerinin azaltılması ve bununla savaşmak için tedbirleri alıyoruz. Bu doğrultuda Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın taşınmasının biraz ötelendiğini görüyoruz. Biz bunu bir fırsata çevirmeliyiz. Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmaları bu projelerde nasıl etkin rol alır, nasıl iş birliği yaparız buna odaklanarak bu süreci hızlandırmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı.

(Neşra Durmaz - Erdinç Türkcan/İHA)

Ruhsar Pekcan, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:47 Kaynak: İHA

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