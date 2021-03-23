Türk mutfağı ABD'de ders oluyor

Türk mutfağının Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) daha fazla yer alması için Eğe İhracatçı Birlikleri (EİB) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliği yaptı. Bu kapsamda ABD'de Gastronomi alanındaki öncü üniversitelerden olan Las Vegas Üniversitesinin William F. Harrah Turizm ve Otelcilik Okulunda Türk mutfağı artık ders olarak okutulacak.

EİB ile İzmir Ekonomi Üniversitesinin, ihracatı arttırmak ve Türk kültürünü tanıtmak adına yaptığı "TURQUALITY" projesi neticesinde ABD'nin Gastronomi alanında en önde gelen üniversitelerinden olan Las Vegas Üniversitesinin William F. Harrah Turizm ve Otelcilik Okulunda Türk mutfağı ders olarak okutulacak.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Betül Öztürk ve Gıda Birlikleri Başkanları, hibrit basın toplantısıyla projenin detaylarını paylaştı.

Mezun olan öğrencilerin ilerleyen yıllarda Türk mutfağını tanıyarak meslek hayatına başlamasını ve bu sayede dünyanın ve ABD'nin en büyük sektörlerinden olan hazır yiyecek ve gıda sektöründe daha büyük bir şekilde yer almanın amaçlandığını belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak, dünyanın en önemli tüketici pazarı olan ABD'de, gıda ürünlerimizin tanıtımını sağlamak amacıyla yürütmekte olduğumuz 'TURQUALITY' projemiz kapsamında Temmuz 2020'den itibaren çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Dört yıllık bir tanıtım stratejisi oluşturuldu

Proje detaylarını ve ABD piyasasına nasıl giriş yapmayı hedeflendiklerini anlatan Eskinazi, "Markalaşma çalışmaları uzun vadeli, detaylı ve amaçları net olarak belirlenen bir yol haritası üzerine inşa edildiği taktirde başarılı sonuçlar verebilir. Bu doğrultuda çalışmalarımızın ilk adımını esas olarak 2019 yılından itibaren bir yıl süren detaylı bir pazar araştırması ile atmıştık. Nisan 2019'da ise bu pazar araştırması sonuçlarını hem sizlerle hem üye firmalarımızla paylaşmıştık. Pazar araştırma çalışması kapsamında, ABD pazarındaki durumumuzu; ihraç ürünlerimize yönelik ABD'deki güncel trendler, gelecek döneme yönelik beklentileri, rekabet koşulları, ülke içerisinde spesifik hedef kitleler ve potansiyeli en yüksek olan ürün gurupları gibi kriterler doğrultusunda verilere ulaştık ve bu verileri analiz ettik. Analizler doğrultusunda da iki temel öğeden oluşan dört yıllık bir tanıtım stratejisi oluşturduk. Bu stratejimizin ana unsurları olarak, yerli profesyonellerin ve tüketicilerin gönüllerini kazanıp Türk gıda ürünlerinin marka elçisi konumuna getirmek ve etkili ve yönetilebilir bir pazar üssü olan Las Vegas'tan başlayıp, sonrasında güneybatı ve Kaliforniya bölgesine, en sonunda tüm ülke geneline yayılmak olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Eskinazi, dört yıllık tanıtım planının sonucunda ulaşmak istedikleri hedeflerinin, "ABD HoReCa (otel, restoran, kafe) sektöründe talep oluşturmak, üretici, dağıtıcı, toptancı, perakendeci ve zincir marketler ile iş geliştirmek ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak, restoran birlikleri, gıda yatırımcıları, gıda girişimleri, turizm-otelcilik fakülteleri, aşçılık okulları aracılığıyla farkındalık ve marka bilinirliği oluşturmak" olduğunu belirtti.

İlk hedef Las Vegas'ta Türk ürünlerinin ve menülerinin tanıtımı

Proje kapsamındaki ilk yılki faaliyet planlarını anlatan Eskinazi, "Projenin ilk yılında 9 faaliyet planladık ve hepimizin malumu olan COVİD-19 salgınına rağmen uygulamaya başladık. İlk olarak Las Vegas bölgesinde bulunan ünlü otellerin executive şefleri ile tanıtım filmleri hazırladık. Bu tanıtım filmlerinde 6 farklı şef 6 farklı ürün grubumuzu kendi menülerinde kullandılar. Ardından, Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulu mutfağında belirli aralıklarla belki de türünün ilk örneği olan tadım ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdik. Ünlü şefler, satın alma direktörleri, distribütör ve akademisyenlerden oluşan 15 kişilik guruplara, şimdiden marka yüzümüz olan yabancı şefler tarafından Türk ürünleri ile hazırlanan menüler tattırılırken, online olarak etkinliğe bağlanan Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından online ortamda sektör sunumları gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Las Vegas Üniversitesi ile 5 yıl sürecek olan bir iş birliği başlattık"

Las Vegas Üniversitesi ile 5 yıl sürecek iş birliği yapıldığını belirten Eskinazi, "Dünyanın en başarılı ikinci, Dünyanın en başarılı ikinci, ABD'nin ise birinci Turizm Otelcilik okulu seçilen Las Vegas Üniversitesi ile 5 yıl sürecek olan bir iş birliği başlattık. Söz konusu iş birliği sayesinde ihraç ürünlerimiz ve Türk Mutfağı üniversite müfredatında yer alacaktır. Bu kapsamda, EİB olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi ile iş birliği yaparak ederek ders içeriklerini birlikte oluşturacağız. Hedeflerimizden birisi, Türk Mutfak kültürünü ve bileşenlerini ABD'nin şimdiki ve gelecekteki şef, satın alımcı ve distribütörlerine tanıtmak ve ürünlerimizin ABD pazarındaki paylarını artırmak. ABD'de kuru meyve, su ürünleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve odun dışı orman ürünlerimizin bilinirliğini, ABD'li damak zevkine uygun şekilde yemeklerde kullanım şekillerini anlatmak" dedi.

"Kazan-kazan modeli ile iş birliğimizi geliştireceğiz"

Bu süreçte ADB ile kazan-kazan modeliyle iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türk gıda ürünlerinin gıda ihracatçısı 3 bin 500 civarı üye firmayı temsil ediyoruz. Aynı zamanda, ülkemiz tarım ve gıda ürünleri ihracatının da yaklaşık yüzde 25'ini temsil ediyoruz. Ege'nin mümbit toprakları ağırlıklı olmak üzere, Türkiye'nin 7 bölgesinde üretilen yüzlerce çeşit tarım ve gıda ürünlerini 170'in üzerinde ülkede milyarlarca dünya insanıyla buluşturuyoruz. 2020 yılında Ege Bölgesi'nden 5 milyar 98 milyon dolarlık ürün ihraç ettik. Koordinatör başkanımızın konuşmalarında da ifade ettiği üzere, en önemli hedef pazarlarımız arasında yer alan ABD pazarı gıda ihracatımızda ayrı bir önem taşıyor. Uzun süredir New York başta olmak üzere çeşitli bölgelerde tanıtım aktiviteleri, organizasyonlar yaptık. Geniş bir coğrafya olan ABD'de, bu defa kendi alanında ABD'nin en seçkin okulu ile iş birliğimizle yolumuza devam edeceğiz ve bu sayede faaliyetlerimize ayrı bir ivme kazandırmış olacağız. Bu süreç içerisinde kazan - kazan modeli ile geliştireceğimiz iş birliklerine büyük önem veriyoruz. ABD'nin bir numaralı Turizm ve Otelcilik Fakültesi seçilen Las Vegas Üniversitesi ile iş birliğimiz de bu ilke doğrultusunda geliştirilmiştir" diye konuştu.

"Mutfak kültürünün bin yıllara dayanan kültürel gelişimine önemli katkılar sunan bir ülkeyiz"

Konuşmasının devamında hangi ürünlerin öncelik verileceğini anlatan Celep, "Yürütmekte olduğumuz tanıtım projesi kapsamında, Ege Bölgesi olarak üretiminde ve ihracatında tüm dünyada lider ülkeler arasında olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, zeytin, zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, su ürünleri, tıbbı aromatik bitkiler ve yağlı tohumlar, levrek ve çipura başta olmak üzere gıda ürünlerimize ağırlık verdik. Şanslıyız ki; sahip olduğumuz eşsiz coğrafya ve iklim sayesinde çok daha fazla sayıda ürünle ilgili potansiyelimiz bulunmakta. Her geçen gün önemi artan sağlıklı beslenmeye ilişkin tüketim şekillerinden birisi olan Akdeniz usulü beslenmenin en önemli aktörlerinden biriyiz. Akdeniz mutfağında yer verilen ürünlerin önde gelen üreticileri arasında olmanın yanında, mutfak uygulamaları ve bin yıllara dayanan kültürel gelişimine önemli katkılar sunan bir ülkeyiz. Sahip olduğumuz tüm bu bilgi, birikim ve yetkinliklerimizi Las Vegas Üniversitesi ile paylaşmak arzusundayız. İş birliği sayesinde partnerlerimize dünyanın en zengin mutfak kültürlerinden biri olmanın yanında Akdeniz Diyetinin vaz geçilmez bir parçası olan Anadolu'nun zenginliklerine ilişkin değerli bir kaynak sunmuş olacağız. Aynı şekilde geleceğin restoran yöneticilerinin, satın almaya karar verecek olan şeflerin ve satın alma direktörlerinin gündemlerine üniversite yıllarında girmiş olacağız. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenlerimiz ile Las Vegas üniversitesi turizm otelcilik okulu akademisyenleri bir araya gelerek iş birliğimizi somutlaştıracak yol haritasını oluşturdular. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl 1. Dönem başında titizlikle hazırlayacağımız ders içeriklerini teslim edeceğiz. Las Vegas Üniversitesi de takip eden yıllarda 2 döneme yayacak şekilde uygun ders müfredatlarında sunmuş olduğumuz içerikleri ekleyecektir. Çalışmamızın sadece ürünlerimiz ve zengin mutfağımızın değil bir bütün olarak kültürümüzün tanıtımına da büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR