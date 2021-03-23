Türk mutfağı ABD pazarına giriyor - Son Dakika

Türk mutfağı ABD pazarına giriyor

23.03.2021 14:00
Türk mutfağı ABD pazarına giriyor, System.String[]

EGE İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) sürdürdüğü TURQUALITY Projesi ile Türkiye'nin dünya çapında güçlü olduğu kuru meyve, su ürünleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve odun dışı orman ürünleri sektörlerinin ürettiği lezzetlerden ABD'ye ya daha...

EGE İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) sürdürdüğü TURQUALITY Projesi ile Türkiye'nin dünya çapında güçlü olduğu kuru meyve, su ürünleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve odun dışı orman ürünleri sektörlerinin ürettiği lezzetlerden ABD'ye ya daha fazla ihraç edileceği bildirildi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi; " Las Vegas Üniversitesi  ile yapılan anlaşmayla Türk mutfağının William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu müfredatına girmesi sağlandı " dedi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ve gıda birlik başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda TURQUALITY Projesi ile ilgili bilgiler verildi. Ege İhracatçı Birlikleri ile Las Vegas Üniversitesi arasında yapılan anlaşmayla Türk mutfağının William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu müfredatına girmesi sağlandı. Gelecekte ABD'deki otellerde, restoranlarda görev yapacak şefler Türk mutfağını öğrenerek mezun olacak. Ege İhracatçı Birlikleri, Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu Türk mutfağının müfredata girmesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi ile iş birliği yapacak.

Yıllık 160 milyar dolar gıda ithalatıyla dünyanın en büyük gıda ithalatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk gıda ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini amaçladıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iki yıldır proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Pazar araştırma çalışması kapsamında, ABD pazarındaki durumu incelediklerini kaydeden Eskinazi, "Etkili ve yönetilebilir bir pazar üssü olan Las Vegas'tan başlayıp, sonrasında güneybatı ve Kaliforniya bölgesine, en sonunda tüm ülke geneline yayılmayı hedefledik. Dört yılın sonunda ulaşmak istediğimiz hedefleri ise ABD HoReCa (otel, restoran, kafe) sektöründe talep yaratmak, üretici, dağıtıcı, toptancı, perakendeci ve zincir marketler ile iş geliştirmek ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak, restoran birlikleri, gıda yatırımcıları, gıda girişimleri, turizm-otelcilik fakülteleri, aşçılık okulları aracılığıyla farkındalık ve marka bilinirliği yaratmak olarak tespit ettik. Projenin ilk yılında 9 faaliyet planladık ve hepimizin malumu olan COVİD-19 salgınına rağmen uygulamaya başladık. İlk olarak Las Vegas bölgesinde bulunan ünlü otellerin executive şefleri ile tanıtım filmleri hazırladık" dedi. Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulu mutfağında belirli aralıklarla türünün ilk örneği olan tadım ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Jak Eskinazi şöyle konuştu:

"Ünlü şefler, satın alma direktörleri, distribütör ve akademisyenlerden oluşan 15 kişilik guruplara, şimdiden marka yüzümüz olan yabancı şefler tarafından Türk ürünleri ile hazırlanan menüler tattırılırken, online olarak etkinliğe bağlanan Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından online ortamda sektör sunumları gerçekleştirildi. Son olarak dünyanın en başarılı ikinci, ABD'nin ise birinci Turizm Otelcilik okulu seçilen Las Vegas Üniversitesi ile 5 yıl sürecek olan bir işbirliği başlattık.Söz konusu işbirliği sayesinde ihraç ürünlerimiz ve Türk Mutfağı üniversite müfredatında yer alacaktır. Bu kapsamda, EİB olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi ile iş birliği yaparak ederek ders içeriklerini birlikte oluşturacağız."

İHRACATTA ABD PAZARININ ÖNEMİ

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de konuşmasında birlik olarak Türk gıda ürünlerinin gıda ihracatçısı 3 bin 500 civarı üye firmayı temsil ettiklerini hatırlatıp, "Ülkemiz tarım ve gıda ürünleri ihracatının da yaklaşık yüzde 25'ini temsil ediyoruz. Ege'nin münbit toprakları ağırlıklı olmak üzere, Türkiye'nin 7 bölgesinde üretilen yüzlerce çeşit tarım ve gıda ürünlerini 170'in üzerinde ülkede milyarlarca dünya insanıyla buluşturuyoruz.2020 yılında Ege Bölgesi'nden 5 milyar 98 milyon dolarlık ürün ihraç ettik. ABD pazarı gıda ihracatımızda ayrı bir önem taşıyor. Uzun süredir New York başta olmak üzere çeşitli bölgelerde tanıtım aktiviteleri, organizasyonlar yaptık. ABD'nin en seçkin okulu ile iş birliğimizle yolumuza devam edeceğiz ve bu sayede faaliyetlerimize ayrı bir ivme kazandırmış olacağız" diye konuştu. Celep, Akdeniz usulü beslenmenin en önemli aktörlerinden biri olduklarına da dikkat çekerek tüm bilgi, birikim ve yetkinlikleri Las Vegas Üniversitesi ile paylaşmak istediklerini kaydetti.

YEREL GIDA ÜRÜNLERİ TANITILACAK

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise, "Üniversite olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı ihmal etmeden, toplumsal faydayı amaçlayarak yaratıcılığı ve girişimciliği öne çıkararak katma yüksek ürünler ve hizmetler üretilmesine katkıda bulunacak biçimde eğitim vermeye, uygulama ve araştırmalar yapmaya çok önem veriyoruz. EİB'in Türk lezzetlerini ve yerel üretilmiş gıda ürünlerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak için başlatmış olduğu bu projeyi ve iş birliğini çok değerli buluyoruz. Üniversitemizin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, EİB'in seçtiği ürün yelpazesine göre içerikler oluşturacak ve Las Vegas Üniversitesi'nin akademik takvimini şefleri ve öğrencileri ile paylaşacaktır" dedi.


- İzmir
Türk mutfağı ABD pazarına giriyor
Türk mutfağı ABD pazarına giriyor
Türk mutfağı ABD pazarına giriyor
Türk mutfağı ABD pazarına giriyor
Türk mutfağı ABD pazarına giriyor
Türk mutfağı ABD pazarına giriyor
Türk mutfağı ABD pazarına giriyor

Amerika Birleşik Devletleri, Ege İhracatçı Birlikleri, Türk, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk mutfağı ABD pazarına giriyor - Son Dakika


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