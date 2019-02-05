Türk Mutfağı Amerika'lıları Coşturuyor: Ali Baba Restaurant - New York
1 saat önce
Herkese merhaba, Amerika'da olup da Türk yemeklerini seven sadece biz Türk'leriz sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Özellikle New York'ta Türk mutfağının güzel örneklerini bolca bulmak mümkün. Türk mutfağı Amerika'lıları coşturuyor desek yeridir.
Herkese merhaba, Amerika
'da olup da Türk yemeklerini seven sadece biz Türk'leriz sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Özellikle New York
'ta Türk mutfağının güzel örneklerini bolca bulmak mümkün. Türk mutfağı Amerika'lıları coşturuyor desek yeridir. Hem kullandığımız malzemeler hem ustalığımı ve mutfak becerimiz hem de zengin çeşitliliğimiz Amerika'lıları ve tüm diğer kültürleri kendine hayran bırakıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:21 Kaynak: Youtube
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