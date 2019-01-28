Son Dakika Haberleri: Türk Mutfağı Geleceğin Şefini Arıyor!

Türk Mutfağı Geleceğin Şefini Arıyor!

1 saat önce

Lezzet Akademisi'nin Türk Mutfağı'na armağan edeceği genç şef adaylarıyla tanışmak isteyenler ekran başına!

Türk Mutfağı Geleceğin Şefini Arıyor!, System.String[]

Aşçılık eğitimi almış 6 genç şef adayı, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli yemekleri, birbirinden renkli konuk jüriler ve tabii ki Lezzet Akademisi'nin muhteşem jürisi Şef Aylin Yazıcıoğlu, Şef İsmet Saz, Şef Danilo Zanna…

Berfin Erdoğan'ın yarışmacı koçluğu, Sedef İybar'ın sunuculuğunda geçecek kıyasıya bir rekabetin ekrana geleceği yepyeni yemek yarışması Lezzet Akademisi yakında Show TV'de!

Hem ünlü yemeklerimizin hazırlanışındaki püf noktalarını görecek, hem klasik yemeklerimizin farklı uygulamalarıyla yeni fikirler edinecek hem de eğlence dolu bir yarışmanın heyecanını yaşayacaksınız. Programın yapımcısı ise BKM!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:30 Kaynak: Bültenler

Danilo Di Luca, Şef, Güncel
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