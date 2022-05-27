"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Iğdır'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetler beğeniye sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Iğdır Valiliği ve Iğdır Belediyesi koordinesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Iğdır Valiliğince hazırlanan yöresel yemekler, Dilucu Şehitleri Anıt Parkı'nda sergilendi.

Kafkas dans gösterisiyle başlayan programda, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Nebi Işık kurulan stantları gezerek yemekler hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, yöresel lezzetlerin ikramlarıyla devam etti.