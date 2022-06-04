"Türk Mutfağı Haftası" Kudüs'te yöresel lezzetlerin sunulduğu kahvaltı programıyla kutlandı - Son Dakika
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"Türk Mutfağı Haftası" Kudüs'te yöresel lezzetlerin sunulduğu kahvaltı programıyla kutlandı

04.06.2022 13:33
"Türk Mutfağı Haftası" Kudüs'te yöresel lezzetlerin sunulduğu kahvaltı programıyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Kudüs'te "Geleneksel Türk Kahvaltısı" etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Kudüs'te "Geleneksel Türk Kahvaltısı" etkinliği düzenlendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu tarafından Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolo su Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile Kudüslü akademisyen, sanatçı, iş insanları ve diğer kesimlerden kişiler katıldı.

Türk yemek kültürünün tanıtıldığı kahvaltıda, ziyaretçilere, Türkiye'de kahvaltıların vazgeçilmezlerinden sayılan menemen, su böreği ve simit gibi lezzetler sunuldu.

Burada ziyaretçilere selamlama konuşması yapan Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, günün en önemli öğünü sayılan kahvaltı kültürünün Türk toplumunda ayrıcalıklı bir yeri olduğunu vurguladı.

Demirer, Filistinlilerin Türkiye'ye ait lezzetleri yakından tanıdığına işaret ederek, "Türk mutfağını Filistinlilere tanıtmak çok kolay bir şey değil çünkü Filistinliler mutfağımızı neredeyse bizden daha iyi biliyorlar. Zaten (Türk ve Filistin kahvaltılarının) pek çok unsuru da ortak." dedi.

"Geleneksel Türk Kahvaltısı" etkinliğini "bir aile kahvaltısı olarak düşündüklerini" belirten Demirer, katılımları için Filistinli davetlilere teşekkür etti. ???????

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Türkiye, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türk Mutfağı Haftası' Kudüs'te yöresel lezzetlerin sunulduğu kahvaltı programıyla kutlandı - Son Dakika

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