TÜRK MUTFAĞI HAFTASI'NDA BİTLİS YEMEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın talimatlarıyla bu yıl ilk defa kutlanmasına başlanan 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliklerinde Bitlis yemekleri görücüye çıktı. Hazırlanan garili köfte, ciğer taplaması, ayran aşı ve has dolması etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından hazırlanan programa Vali Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkan Vekili Maşallah Kara, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, kurum amirleri ve kadınlar katıldı. Bitlis Kültür Merkezindeki program Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker'in selamlama konuşması ile başladı. Bitlis Eren Üniversitesi Gastronomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cesim Behremen tarafından Türk ve Bitlis mutfağı hakkında bir sunum yapıldı. Daha sonra Bitlisli kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin sunumu ile devam etti.

Hafta ve etkinlikler hakkında konuşan Bitlis İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Metin Çoban, bu yıl ilk defa 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan haftada Bitlis yemeklerine dikkat çekmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bitlis'te 21-27 Mayıs tarihleri arasında bu yıl ilk defa kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinliği gerçekleştirdik. Biz burada genelde Türk mutfağı olmak üzere özelde Bitlis mutfağının tanıtımını yapmış olacağız. Salonumuzda sunumlarımızın ardından burada ikramlarda bulunacağız. Bitlis mutfağına ait 4 çeşit ana yemek hazırladık. Garili köfte, ciğer taplaması, ayran aşı ve has dolması şeklinde. Bunun yanında turşularımız var. Kenger ve jağ turşularımızı da ikram edeceğiz. Bitlis mutfağı çok zahmetli ve masraflı, uğraş gerektiren özelliklere sahiptir. Bu yemeklerle ilgili olarak hanım kardeşlerimiz hazırlıklarını bir gün öncesinden başlayarak yapıyorlar. Bu etkinliğin zengin Türk gastronomi kültürünü geliştireceğini düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Program hazırlanan yemeklerin ikram edilmesinin ardından sona erdi. (DHA)