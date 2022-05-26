Türk Mutfağı Haftası'nda Diyarbakır'da yöresel yemek ikramı - Son Dakika
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Türk Mutfağı Haftası'nda Diyarbakır'da yöresel yemek ikramı

26.05.2022 15:07
Türk Mutfağı Haftası'nda Diyarbakır'da yöresel yemek ikramı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında vatandaşlara yöresel lezzetler ikram etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında vatandaşlara yöresel lezzetler ikram etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esnaf Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında tarihi Hz. Süleyman Camisi meydanında yöresel lezzetleri tanıttı.

Etkinlik kapsamında coğrafi işaret alan Diyarbakır'a yemek ve tatlılar 2 bin 500 kişiye ikram edildi.

Bugün de tarihi On Gözlü Köprüde coğrafi işaretli duvaklı pilav, mumbar dolması ve kadayıf tatlısı ikramı yapılacak.

27 Mayıs'ta ise tarihi Keçi Burcu'nda vatandaşlara coğrafi işaretli ciğer kebabı ikramında bulunulacak.

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Kaynak: AA

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