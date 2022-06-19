"Türk Mutfağı Haftası" Filistinli gazetecilerle dayanışma amacıyla kutlandı - Son Dakika
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"Türk Mutfağı Haftası" Filistinli gazetecilerle dayanışma amacıyla kutlandı

19.06.2022 00:19

Filistin'in Ramallah kentinde, Filistinli basın mensuplarına yönelik Türk mutfağı tanıtım gecesi düzenlendi.

Filistin'in Ramallah kentinde, Filistinli basın mensuplarına yönelik Türk mutfağı tanıtım gecesi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ramallah Belediye Başkanı İsa Kassis ve bölgede görev yapan Filistinli gazeteciler katıldı.

Program, 11 Mayıs'ta Batı Şeria'da görevi sırasında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile'nin anısına, Filistinli gazetecilerle dayanışma göstermek amacıyla tertiplendi.

Yerel ve uluslararası medya kurumlarında çalışan Filistinli gazetecilerin davet edildiği etkinlikte ziyaretçilere karnıyarık, Adana kebabı, lahmacun ve baklava gibi Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Büyükelçi Demirer, selamlama konuşmasında, Filistinlilerin Türkiye'ye ait lezzetleri yakından tanıdığına işaret etti.

Demirer, "Türk mutfağının nasıl olduğunu buradaki Filistinlilere izah etmeme gerek yok çünkü Filistinliler mutfağımızı yakından tanıyorlar. Filistin mutfağı da Türk mutfağı ile benzerlikler taşıyor." dedi.

Etkinliğin "gazeteci Şirin Ebu Akile örneğinde olduğu gibi, saldırıya uğrayan gazetecilerle dayanışma amacıyla Filistinli gazetecilere yönelik düzenlendiğine" dikkati çeken Demirer, katılımları için Filistinli basın mensuplarına teşekkür etti. ???????

Büyükelçi Demirer, "Bugün Ebu Akile'nin öldürülüşünün 40. günü ve Türkiye'de gelenek olduğu üzere bu vesileyle dualar edilir ve yemek ikram edilir. Bugün size bu yemeği onun anısına sunuyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Filistin, Ramallah, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türk Mutfağı Haftası' Filistinli gazetecilerle dayanışma amacıyla kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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