Türk Mutfağı Haftasında Kocaeli mutfağı ve lezzetlerinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Türk Mutfağı Haftasında Kocaeli mutfağı ve lezzetlerinin tanıtımı yapıldı

Türk Mutfağı Haftasında Kocaeli mutfağı ve lezzetlerinin tanıtımı yapıldı
Son Güncelleme: 26.05.2022 08:16

Kocaeli mutfağı ve lezzetlerinin tanıtımının yapıldığı Türk Mutfağı Haftası, Coğrafi İşaret Tescilli İzmit Pişmaniyesinin Kent Meydanı'nda çekilerek vatandaşlara dağıtımıyla sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bu yıl ilk kez kutlanan Türk Mutfağı Haftası, yöresel lezzetlerimizi tanıtmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından hareketle, 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" eş zamanlı olarak ülke genelinde kutlanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde ilimizde birtakım etkinlikler düzenlendi. "Yemeğin Ateşi Kocaeli'den Yükseliyor", "Yemekte Kocaeli Var" sloganlarıyla yöresel lezzetlerimiz adeta görücüye çıkarıldı.

HERKESE PİŞMANİYE DAĞITILDI

Son olarak Antikkapı Restoranda gerçekleşen ve yaklaşık bin kişinin katılımıyla Kocaeli Mutfağının tanıtıldığı organizasyon büyük beğeni topladı. Etkinliklerin son durağı Coğrafi İşaret Tescilli İzmit Pişmaniyesinin tanıtımı oldu. İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleşen program; Halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından İzmit'in tescilli pişmaniyesinin yapım aşamasına geçildi. Kıvama gelen pişmaniye programa gelen protokolün de katılımıyla çekilmeye başlandı. Keyifli dakikaların ardından çekilen pişmaniye öğrenciler tarafından yoldan geçen ve tramvay durağında bekleyen yolcu ile vatandaşlara ikram edildi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Türk Mutfağı Haftasında Kocaeli mutfağı ve lezzetlerinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Mutfağı Haftasında Kocaeli mutfağı ve lezzetlerinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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