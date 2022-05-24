Türk mutfağı Hong Kong'da tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk mutfağı Hong Kong'da tanıtıldı

24.05.2022 09:11
Türk mutfağı Hong Kong'da tanıtıldı

Türk mutfağından seçkin lezzetler ve geleneksel tatlar, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde tanıtıldı.

Türk mutfağından seçkin lezzetler ve geleneksel tatlar, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde tanıtıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosluğu tarafından ve Başkonsolos Peyami Kalyoncu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, konuklara Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Etkinliğe Hong Kong'un yeme-içme sektörünün önde gelen yatırımcılarından Dr. Allan Zeman ve eşi Charmine Zeman, yakında İstanbul'da bir şubesi açılacak Peninsula otellerinin Grup Direktörü Christobelle Liao, "South China Morning Post" gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Tammy Tam, "Tatler Hong Kong" dergisinin Yeme-İçme Editörü Tara Sobti, kentin önde gelen kültür-sanat kurumlarından Asia Society'nin Direktörü Alice Mong ve çevrim içi bağış toplama platformu Givergy'nin Asya-Pasifik Direktörü Maud Glemot katıldı.

Konuklara başlangıç için vejetaryen, etli ve deniz ürünlü seçeneklerin bulunduğu tadım menüsü sunuldu. Menüde yeşil fasulye, imam bayıldı, soğan ve yeşil domates dolması gibi zeytinyağlıların yanı sıra ıspanaklı tepsi böreği, içli köfte ve kalamar dolma yer aldı.

Ana yemek olarak hünkarbeğendi ile Hong Kong'daki Turkuaz Restoran'ın Baş Aşçısı Ali Dereli'nin sunumuyla fırında tuzda Ege levreği ikram edildi.

İncirli, narlı Akdeniz salatası ile tatlı olarak bülbül yuvası ana yemeğe eşlik etti.

İçecek menüsünde, ev yapımı limonatanın yanı sıra iştah açıcı ve sindirime yardımcı geleneksel badem ve demirhindi şerbetleri yer aldı.

Etkinlik sonunda Türk kahvesi ve çay ikramı yapıldı.

Konuklar, Türk yemeklerine dair beğenilerini dile getirirken, Kalyoncu ve başkonsolosluk çalışanlarına konukseverlikleri için teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor Çin Dışişleri Bakanı: Escap'ın Çalışmalarını Sıkı Bir Şekilde Destekliyoruz Çin Dışişleri Bakanı: Escap'ın Çalışmalarını Sıkı Bir Şekilde Destekliyoruz
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk mutfağı Hong Kong'da tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:07 Kılıçdaroğlu, 248 belediye başkanı ile Van'a gidiyor
09:01 Resmi Gazete'de Milli Uzay Programı Strateji Belgesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
08:59 2 ay önce otobüsü taşlı saldırıya uğramıştı, bu kez de İETT şoförü bıçaklandı
08:49 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel hava durumu
08:45 24 Mayıs Salı günü güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:27 24 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:00 Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna son vermek için herkes akşam açıklanacak verileri bekliyor
07:58 İki kardeş arasında zıpkınlı kavga: Ağabeyinin sırtına zıpkın saplayıp kaçtı
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 09:18:44. #1.13#
SON DAKİKA: Türk mutfağı Hong Kong'da tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement