Türk mutfağı, İngiltere'de tanıtıldı - Son Dakika
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Türk mutfağı, İngiltere'de tanıtıldı

27.05.2022 00:12

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türk mutfağının seçkin geleneksel tatlarının tanıtımı yapıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türk mutfağının seçkin geleneksel tatlarının tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğince Türk mutfağını tanıtan bir davet verildi.

İngiliz basını, turizm ve restoran sektörlerinden önemli isimler ile büyükelçilerin ağırlandığı yemekte, konuklara enginar, zeytinyağlı sarma, börek, mücver, imambayıldı, islim kebabı, tavuk mutancana ve levrek buğulama ile değişik tatlılar ikram edildi.

Yemek ve tatlıları büyükelçilik rezidansı şefi Ali Kavlak'ın hazırladığı ekinlikte şef ve yazar Özlem Warren, Türk mutfağı hakkında bir sunum yaptı.

Davete ev sahipliği yapan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ise, Türk mutfağının Türk kültürel kimliğinin belirleyici unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Mutfağımız, sadece Türkiye'yi değil, çevresindeki bölgelerin renklerini de yansıtıyor. Balkanlar'dan Orta Doğu ve Kafkasya'ya, yüzyıllar boyunca çeşitli kültürler, gelenekler, baharatlar ve tatlar Türk mutfağını derinden zenginleştirdi." dedi.

Türk halkının yemek yemeyi çok sevdiğini ve yemeğini başkalarıyla paylaştıkça daha da çok keyif aldığını vurgulayan Yalçın, "Yemek masası, iletişim, paylaşma ve dayanışma ruhunun aktarılması, sevinci ve bazen de hüznü paylaşmanın güçlü bir kanalıdır ama anahtar kelime paylaşmaktır. Bunun Türk mutfağının gelişmesine de katkı sağladığına inanıyorum. Bu nedenle, Türk yemeklerini evimizin yanı sıra yurtdışında da daha unutulmaz bir şekilde kutlamaya ve paylaşmaya karar vermemiz çok doğal." diye konuştu.

Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı adıyla bir kitap hazırlandığını da belirterek, "Türk gastronomisinin bu kapsamlı çalışması, Türk mutfağının zenginliğini küresel bir izleyici kitlesine tanıtmayı hedefliyor ve önde gelen şefler, akademisyenler ve uzmanların katkılarını içeriyor. Sağlıklı ve besleyici tariflerin yanı sıra sıfır atık bir mutfak için ipuçları da içeriyor." ifadesini kullandı.

Türk mutfağı, İngiltere'de tanıtıldı
Türk mutfağı, İngiltere'de tanıtıldı
Türk mutfağı, İngiltere'de tanıtıldı
Türk mutfağı, İngiltere'de tanıtıldı
Türk mutfağı, İngiltere'de tanıtıldı

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Kaynak: AA

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