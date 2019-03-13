Türk Mutfağı Kudüs'te Filistinli Aşçılara Tanıtıldı

- Doğu Kudüs'teki bir otelde düzenlenen Türk mutfağını tanıtma programı Türkiye'den gelen şeflerin Türk mutfağından yemekler hazırlanması Türk şeflerin Filistinli meslektaşlarına "Ali nazik", "Cennet çamuru" gibi Türk mutfağına özgü lezzetleri hazırlaması ve tanıtması Türkiye'nin önde...

- Doğu Kudüs'teki bir otelde düzenlenen Türk mutfağını tanıtma programı

Türkiye'den gelen şeflerin Türk mutfağından yemekler hazırlanması

Türk şeflerin Filistinli meslektaşlarına "Ali nazik", "Cennet çamuru" gibi Türk mutfağına özgü lezzetleri hazırlaması ve tanıtması

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Ömür Akkor ile röportaj

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu ile röportaj

Türkiye'den gelen aşçılar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli meslektaşlarına Türk mutfağını tanıttı.



Yunus Emre Enstitüsünün "Göbeklitepe yılı" kapsamında "Buğdayın ve Bereketin İzinde" başlığı ile gerçekleştirdiği Türk mutfağı etkinlikleri çerçevesinde Doğu Kudüs'te bir otelde düzenlenen programda, Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Ömür Akkor ve Şevki Dilmaç, Filistinli aşçılara Türk mutfağından bazı örnekler hazırladı.



"Ali nazik", "Cennet çamuru" gibi Türk mutfağına özgü lezzetleri hazırlayan şefler, dünyada haklı bir üne sahip olan Türk mutfağının tarihi ve inceliklerine ilişkin de bilgi verdi.



Türk ve Filistin mutfakları birbirine çok benziyor



Yoğun ilgi gören tanıtım programının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan şef Akkor, bereketli toprakları ve çok zengin bir mutfağı olan Filistin'de yemek yapmanın iddialı bir iş olduğunu söyledi.



Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu da Filistinli aşçıların tanıtım programına büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

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