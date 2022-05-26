Türk mutfağı Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da tanıtıldı - Son Dakika
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Türk mutfağı Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da tanıtıldı

26.05.2022 18:21
Türk mutfağı Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da tanıtıldı

Türk mutfağından seçkin lezzetler ve geleneksel tatlar, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da tanıtıldı.

Türk mutfağından seçkin lezzetler ve geleneksel tatlar, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da tanıtıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliği konutunda düzenlenen davette konuklara Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Davete Moğolistan Büyük Kuralı (Meclis) üyesi ve Türkiye-Moğolistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı J. Munkhbat, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin??????? Khurelsukh'un Dış Politika Danışmanı E. Odbayar başta olmak üzere siyaset, sanat, kültür ve spor camiasından 30 kadar seçkin konuk katıldı.

Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, konuşmasında, Türk mutfağının özelliklerine değinirken Türk yemeklerinin geleneksel tatları sürdüğüne, sağlıklı olduğuna, mutfak pratiğinin atık yaratmayacak şekilde düzenlendiğine vurgu yaptı.

Konuklar Türk yemeklerine dair beğenilerini dile getirirken Ateş ve Büyükelçilik çalışanlarına konukseverlikleri için teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Moğolistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk mutfağı Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da tanıtıldı - Son Dakika


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