Türk Mutfağı, Sırbistan'da düzenlenen "Let's Chef Together" etkinliğinde tanıtıldı - Son Dakika
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Türk Mutfağı, Sırbistan'da düzenlenen "Let's Chef Together" etkinliğinde tanıtıldı

30.03.2022 23:44
Türk Mutfağı, Sırbistan'da düzenlenen "Let's Chef Together" etkinliğinde tanıtıldı

Türk mutfağının çeşitli yemekleri, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un katılımı ile "Let's Chef Together" etkinliğinde tanıtıldı.

Türk mutfağının çeşitli yemekleri, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un katılımı ile "Let's Chef Together" etkinliğinde tanıtıldı.

Etkinlikte, Emine Erdoğan'ın öncülüğü ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıyla hazırlanan, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı da yapıldı.

Büyükelçi Aksoy, "Tüm kültürlerin mutfağı, ait olduğu yerin kültürel kimliği vasfını taşımaktadır. 'Yemek' sadece beslenme değil, aynı zamanda tarih, kültür, inanç ve kimlik anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Türk mutfağının dünyada önemli konumda bulunduğunu belirten Aksoy, "Türk mutfağının zenginliği, uzun bir tarihsel süreç boyunca farklı kültürlerin kesişmesinin sonucu oluşmuştur." ifadesini kullandı.

Aksoy, "Bizim yemek masalarımız, birlik ve paylaşımın simgesidir ve bu akşam da olduğu gibi insanları bir araya getirme özelliğini taşımaktadır. Umarım bu akşam sizlerle paylaştığımız Türk mutfağının ürünlerini beğenirsiniz." dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) haftada 3 kez Belgrad- Ankara direk uçuş seferleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Aksoy, bu yemeklerin çok daha güzellerinin Türkiye'de yenilebileceğinin, Belgrad-Ankara uçuşu ile Kapadokya ve Anadolu'nun birçok noktasının kolaylıkla ziyaret edilebileceğinin altını çizdi.

Canan Parmaksızoğlu Aksoy da Türk mutfağının yüzyıllar öncesine dayandığını hatırlatarak, "Tarih boyunca içinde bulunduğumuz coğrafik konumlar ve farklı kültürler mutfağımızı zengin kıldı." diye konuştu.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok kültürün ve milletin bir arada yaşadığını belirten Parmaksızoğlu Aksoy, "Birlikte yaşamış olduğumuz, şimdiki komşu ülkeler ile baklava, dolma, sarma, kebap, pilav, yoğurt, börek gibi birçok ortak yemeğimiz bulunmaktadır." dedi.

Parmaksızoğlu Aksoy, "Türk mutfağına ait yemek tariflerini, Sırpça çevirisine de başlanan, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabında bulabilirsiniz. Bu kitabın Sırpçası hazır olduğunda umarım buradaki herkes bu kitaptan bir adet edinir." ifadesini kullandı.

Etkinliğin organizatörü, Color Media Communications Sözcüsü Bojana Jakimov, 10 farklı mutfağın tanıtılacağı programın açılışını Türkiye'nin başlattığını belirtti.

Etkinliğe farklı ülkelerin büyükelçiliklerinin katılacağını ifade eden Jakimov, Lets Chef Together etkinliğinin ilkinin, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin desteği ile başlatıldığını söyledi.

Türk mutfağının tanıtıldığı etkinliğe, Pakistan, Macaristan, Güney Kore, Belçika ve Fas'ın Belgrad büyükelçileri de katıldı.???????

Türk Mutfağı, Sırbistan'da düzenlenen Let's Chef Together etkinliğinde tanıtıldı

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Yemek Tarifi, Sırbistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Mutfağı, Sırbistan'da düzenlenen 'Let's Chef Together' etkinliğinde tanıtıldı - Son Dakika


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