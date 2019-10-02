Son Dakika Haberleri: Türk mutfağı Ürdün'de tanıtılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Türk mutfağı Ürdün'de tanıtılıyor

1 saat önce

Türk Kültür Günleri kapsamında, Ürdünlülere Türk mutfağından lezzetler tanıtılıyor.

Türk mutfağı Ürdün'de tanıtılıyor, System.String[]

Türk Kültür Günleri kapsamında, Ürdünlülere Türk mutfağından lezzetler tanıtılıyor.

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinin, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlediği Türk Mutfağı Günleri etkinliğine Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte Şef Numan Salı tarafından hazırlanan Türk mutfağından lezzetler, Türk müziği eşliğinde tanıtıldı.

Büyükelçi Karagöz AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı'na hazırlık kapsamında düzenlenen Türk Kültür Günlerine 29 Eylül'de sergi ve sinema gösterimiyle başladıklarını, bugün de Türk mutfağının ve müziğinin tanıtımı aşamasına geçtiklerini söyledi.

Şef Salı ise etkinlik için İstanbul'dan geldiğini ve böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin devamının gelmesi temennisinde bulundu.

Başkent Amman'da başlayan Türk Mutfağı Günleri 3 gün sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman, 17 Eylül'de 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı'nı imzalamıştı.

Türkiye, Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dönere dikkat: yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı Volkswagen Türkiye birimini kurdu Son Dakika: Alman otomobil firması Volkswagen Manisa'da şirket kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:42:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk mutfağı Ürdün'de tanıtılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]