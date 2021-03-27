Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar - Son Dakika

Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar

27.03.2021 09:47
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MARDİN'in Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık kursuna katılan 27 kişi, sertifikalarını aldı.

MARDİN'in Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık kursuna katılan 27 kişi, sertifikalarını aldı. Aşçılar, yurt içinde ve dışında yeterlilik belgeleriyle iş bulma imkanına sahip olurken, çalıştıkları işletmelerde de Türk mutfağını dünyaya tanıtacak. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, 'Türk Mutfağını Yaşatma ve Yaygınlaştırma' projesi kapsamında, son 3 yılda 800 sertifikalı aşçı yetiştirdiklerini belirterek, "Kursiyerimizi mezun ederek, hem bölgenin turizm alanında ihtiyacı olan, nitelikli, bilgili, deneyimli personel yetiştirmeye hem de yurt dışında çalışma imkanı bulacakları şekilde donanımlı hazırlanmalarına özen gösterdik" dedi.

Açık hava müzesi görünümündeki antik kent Mardin'in mutfağını tanıtmak amacıyla Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde aşçılık kursu açıldı. En son kursu bitirip, sertifikalarını alan 27 aşçı, yurt içinde ve dışında yeterlilik belgeleriyle iş bulma şansına sahip olurken, çalıştıkları işletmelerde Türk mutfağını da dünyaya tanıtacak. Mardin Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, 'Türk Mutfağını Yaşatma ve Yaygınlaştırma' projesi kapsamında, son 3 yılda 800 sertifikalı aşçı yetiştirdiklerini söyledi. Çete, "Son 3 yılda 800 kursiyerimizi mezun ederek, hem bölgenin turizm alanında ihtiyacı olan, nitelikli, bilgili, deneyimli personel yetiştirmeye hem de yurt dışında çalışma imkanı bulacakları şekilde donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına özen gösterdik" diye konuştu.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nin, mesleki eğitim konusunda gençlere yönelik projelerinin devam ettiğini kaydeden Çete, "Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nde Türk mutfağı kursunun son sınav günündeyiz. Kursumuzda 27 tane kursiyerimiz vardı. Kursiyerlerimizle ekim ayında kursa başladık ama pandemi nedeniyle 1,5 ay gibi bir süre ara vermek zorunda kaldık. Bu nedenle kursumuz biraz uzadı. Bugün kursiyerlerimiz birbirinden güzel, özel, yöresel mutfağımıza ait ürünler hazırladı. Kurs sınavını başarılı bir şekilde tamamlamış oldular. Kursiyerlerimiz iş imkanı bularak bölgede özellikle turizm işletmelerinde istihdam edilebiliyorlar" dedi.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi Yiyecek-İçecek Bölümü usta eğiticilerinden Deniz Elvir ise "Türk mutfağı kursumuzda, uygulama sınavında öğrencilerimiz, Türk mutfağını çalıştı. Çok güzel geçti" diye konuştu.

- Mardin
Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar
Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar
Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar
Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar
Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar
Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar
Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar
Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar
Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar

Halk Eğitim Merkezi, Artuklu, Mardin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar - Son Dakika


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