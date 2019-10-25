Türk mutfağının lezzeti Asya'ya taşındı
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EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, Hong Kong'daki Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na planları hazır ve satın almalarını yapacak olan ciddi alıcıların geldiğini söyledi.
EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, Hong Kong'daki Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na planları hazır ve satın almalarını yapacak olan ciddi alıcıların geldiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:39
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