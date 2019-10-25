Son Dakika Haberleri: Türk mutfağının lezzeti Asya'ya taşındı
Son Dakika Ekonomi Türk mutfağının lezzeti Asya'ya taşındı

Türk mutfağının lezzeti Asya'ya taşındı

12 dakika önce

EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, Hong Kong'daki Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na planları hazır ve satın almalarını yapacak olan ciddi alıcıların geldiğini söyledi.

Türk mutfağının lezzeti Asya'ya taşındı, System.String[]

EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, Hong Kong'daki Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na planları hazır ve satın almalarını yapacak olan ciddi alıcıların geldiğini söyledi.

Hong Kong, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:39 
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