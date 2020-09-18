Türk mutfağının zenginliği Emine Erdoğan himayesinde dünyaya tanıtılacak - Son Dakika

Türk mutfağının zenginliği Emine Erdoğan himayesinde dünyaya tanıtılacak

TÜRKİYE'nin asırlık yemek kültürü Emine Erdoğan himayesinde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabıyla dünyaya tanıtılacak.

Türk mutfağının zenginliği Emine Erdoğan himayesinde dünyaya tanıtılacak, System.String[]
TÜRKİYE'nin asırlık yemek kültürü Emine Erdoğan himayesinde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabıyla dünyaya tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, ünlü şefler ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan uluslararası gastronomi kitabı ile Türk mutfağının zenginliği dünyaya tanıtılacak.

Sağlıklı, geleneksel ve atıksız tariflerle gastronomi literatürüne katkı sağlanması amacıyla Emine Erdoğan öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan eser, dünyanın dört bir yanındaki gastronomi okurlarının beğenisine sunulacak.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE YAYIMLANACAK Öncelikle Türkçe ve İngilizce yayınlanacak kitabın, ileride farklı dillere de çevrilmesi planlanıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, Prof. Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Günay Kut, Doç Dr. Özge Samancı, Nevin Halıcı, Gönül Paksoy, Vedat Başaran, Arda Türkmen, Ömür Akkor gibi isimlerin arasında yer aldığı akademisyen, uzman ve şeflerin katkısıyla, Ebru Erke'nin yayın koordinatörlüğünde hazırlanan kitabın ocak ayında yayımlanması planlanıyor. Emine Erdoğan, bu proje çerçevesinde, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabına katkı sunan akademisyen, uzman ve şeflerle Huber Köşkü'nde bir araya geldi.

"ANADOLU'YU TANITMANIN EN ETKİLİ YOLU DA, GASTRONOMİ"Kitaba verdikleri katkılar sebebiyle akademisyen, uzman ve şeflere teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün, buluşmamıza vesile olan kitabımıza verdiğiniz katkılar nedeniyle ise, herbirinize müteşekkirim. İnanıyorum ki, bu ortak çaba sayesinde, mutfak kültürümüzü çeşitli yönleriyle yurtdışında tanıtabileceğiz. Zengin mutfak kültürümüzü layıkıyla tanıtma gereğini, en çok yurtdışına çıktığımda hissediyorum. Afrika'dan Latin Amerika'ya, Uzakdoğu'dan Avrupa'ya yaptığımız tüm ziyaretlerde görüyorum ki, mutfağımızın üstüne bir mutfak gerçekten yok! Bolluğun ve bereketin coğrafyası Anadolu'yu tanıtmanın en etkili yolu da, gastronomi. Başka mutfaklarda tek bir ana renk varken, bizim gastronomi tarihimiz geniş bir coğrafi deneyimin ve renkli bir kültür mozaiğinin ürünüdür. Bu çeşitlilik, hoşgörü kültürümüzün izlerini de taşır. Katalanlı bir yazarın çok güzel bir sözü var; "Yemek sanatı, tencereden seyredilen coğrafyadırö der. İşte bizler de, bu coğrafyanın zenginliğini, ayırıcı vasıflarını gastronomi üzerinden tanıtma sorumluluğu içindeyiz. Bizim kültürümüzde, yemeğin karın doyurmanın çok ötesinde anlamları var malumunuz. Hayatın kılcal damarlarına nüfuz eden, yazılı olmayan, fakat herkesçe konuşulan hayli zengin bir dili var. Cenaze evinde helva kavurmanın, hastaya çorba yapmanın, bayram sofralarını baklava ile şenlendirmenin ifade ettiği nice duygu var. Her bir tarifimiz, içinde nice güzel tat ve aroma yanında hikayeler de barındırıyor. Güçlü toplum yapımızın zemininde büyük sofraları, paylaşmayı ve dayanışmayı bir yaşam biçimi olarak öğütleyen mutfağımızı görüyoruz.

BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE YEMEK BİR ŞİFA ARACIÖte yandan, bizim kültürümüzde yemek bir şifa aracı. Osmanlı mutfağında birçok reçetenin hekim tavsiyesi ile oluşturulduğunu biliyoruz. Etin, meyve ve pirinç ile buluşmasının, sağlıkla ilgili bir nedeni var malum. Bu anlamda Türk Mutfağı, insanın kendi bedenini tanıması, cismaniyetinin şifrelerini çözmesi için de, bir yaşam rehberi. Dolayısıyla, kitabımızın başlığı olan "asırlık tariflerö, bize Türk Mutfağının uzun bir tarihe yayılan bir bilgelik yolculuğu olduğunu da fısıldıyor. Fakat ne yazık ki, yemeğin endüstrileşmesi, bizi beslenmenin özünden, ruhundan ve ahlakından da kopardı. Fast food kültürü, bugün maalesef, dünyayı hasta ediyor. Kronik hastalıklar yüzünden, her yıl gerçekleşen milyonlarca ölümün ardında, yanlış beslenme kültürü olduğunu biliyoruz.

GELENEKSEL MUTFAKLARA HIZLI BİR DÖNÜŞ VARÇok şükür ki, dünya bugün yeni bir uyanışın eşiğinde. Geleneksel mutfaklara hızlı bir dönüş var. İnsanlar yemeğin aynı zamanda bir yaşam sanatı olduğunu yeniden hatırlıyorlar. Bunun yanında, doğayla uyum içinde yaşamanın formüllerini arıyorlar. Çevre krizinin etkilerini azaltacak, sürdürülebilir hayatlar inşa etmeye çabalıyorlar. Yeme içme alışkanlıklarını değiştiriyor, israfın olmadığı mutfak anlayışını oturtmaya çalışıyorlar. Çünkü, küresel olarak her gün tonlarca yiyecek çöpe atılıyor. Bunun, çevre ve vicdanlar üzerinde ağır bir yükü var. Tabi bu tablo, yeme içmenin, medeniyet değerlerinden uzak, hazcılığa varan vahim bir noktaya ulaştığını gösteriyor bize. Oysa bizim mutfağımızda, ezelden beri tek bir lokmanın bile israf edilmesini önleyecek nice reçete var. Atıksız mutfak anlayışı, doğaya saygımızın yanında, edep ve adap kültürümüzün de yansımasıdır."

"TÜRK MUTFAĞININ DÜNYAYA İHTİYACI OLAN BİLGELİĞİ SUNACAĞINA İNANIYORUM" Tüketim toplumunun beslenme üzerindeki etkilerine de değinen Emine Erdoğan sözlerini, "İnsanlık, yürüdüğü yolda her zaman yeni arayışlar içinde olmuş ve sürekli bir şeyler denemiştir. Bazen dener başarırız, bazen dener yanılırız. Yirminci yüzyılda, tüketim toplumunun ürettiği yeme içme alışkanlıkları, ne yazık ki insanlığın en büyük yanılgılarından oldu. İşte bu nedenle, medeniyet geçmişimizi, arkeolojik bir çalışma titizliğiyle daima araştırmalı, doğunun ve batının görgüsünü buluşturmalıyız. Tam da bu noktada, aşında tuz ve şeker kadar duygu ve kültür de olan Türk Mutfağının, dünyaya, ihtiyacı olan bilgeliği sunacağına inanıyorum. Tüketim toplumunun açtığı hasarlara, irfan dolu mutfağımız şifa olsun inşallah." ifadeleriyle sonlandırdı. Huber Köşkü'nde düzenlenen buluşmaya Prof. Dr. Arif Bilgin, Gönül Paksoy, Doç. Dr. Özge Samancı, Vedat Başaran, Ömür Akkor, Ebru Erke, Zeki Açıkgöz, Sinem Özler, Ali Ronay, Arda Türkmen, Savaş Aydemir, Şerife Aksoy, Sezai Erdoğan, Eyüp Kemal Sevinç, Cüneyt Asan, Aydın Demir, Fatih Tutak, Sezai Erdoğan, Elif Balcı Fisünoğlu, Gönül Paksoy katıldı.

KİTAPTA ÇOK SAYIDA TARİF VE ATIKSIZ MUTFAK ÖNERİLERİ VAR "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında coğrafi işaretli ürünlerden sokak lezzetlerine kadar Türkiye'ye has zengin tariflere yer verilecek. Yemeklerin sağlıklı malzemelerle ve "atıksız" bir şekilde nasıl hazırlanacağına ilişkin özel bir bölümün de bulunduğu kitapta sağlıklı beslenmeye yönelik uzman görüşleri ve öneriler de bulunuyor.Kitapta ayrıca sağlık durumları sebebiyle farklı beslenme şekillerine ihtiyaç duyanlar için glutensiz beslenme, süt içermeyen gıdalar, vegan ve vejetaryen besinlerle hazırlanan özel tarifler ile Anadolu otlarından hazırlanan yemek tarifleri, kutlama/özel gün yemekleri, imece usulüyle hazırlanan yemekler ve fermante gıdalara yönelik tarifler de okuyucularla buluşturulacak.

- İstanbul

Emine Erdoğan, Gastronomi, Türk, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk mutfağının zenginliği Emine Erdoğan himayesinde dünyaya tanıtılacak - Son Dakika


Son Dakika

Aşı bahanesiyle 3 hemşireyi darbeden saldırgan, Bakan Koca'yı çok kızdırdı Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan Töre'yi resmen kadrosuna kattı Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan Töre'yi resmen kadrosuna kattı         
19:06
İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör yeni mesai saatleri İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör yeni mesai saatleri         
18:18
Güzellik merkezinde bakım yaptıran genç kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Güzellik merkezinde bakım yaptıran genç kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu         
17:19
Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak         
17:08
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü         
16:20
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga         
16:05
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 19:19:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk mutfağının zenginliği Emine Erdoğan himayesinde dünyaya tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei