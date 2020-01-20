"Türk Müziği Kampı"nda ilk ders işlendi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, "Türkünün coğrafyası Edirne ile Ardahan arası değil, uzak Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar çok büyük bir alana yayılmıştır." dedi.

Parlak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 5. Tematik Kış Kampları kapsamında Kastamonu'da düzenlenen Türk Müziği Kampı'nın açılış dersinde yaptığı konuşmada sanatın güzellik için olduğunu söyledi.

Bilim ve sanatın birlikte ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Parlak, "Bilim ve sanat bir kuşun kanatları gibidir. Bunu dengeli kullanan toplumlar yükselir. Kuş kanadının birini fazla kullanırsa dengesi bozulur, uçamaz. İşte bilim ve sanatı iyi kullanan toplumlar yükselir. Kullanamayan toplumlar tavuk toplumlardır. Tavuğun da kanadı vardır ama uçamaz." diye konuştu.

İnsan ruhunun sanatla yükseleceğini belirten Parlak, "İnsan, temel ihtiyaçların bittiği yerde başlıyor. Orada ruhun güzelliği, derinliği, felsefe başlıyor, inanç başlıyor. Sanat bunların tümünü, ruha dair her şeyi betimleyen bir araç. Karnımızı doyurduktan sonra sohbete başlıyoruz. Orada kültürel sohbetler, inanca dair sohbetler oluyor. O yüzden insanı sanattan, sanatı da insandan ayrı düşünmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Güzel sanatların inanç kaynaklı olduğunu dile getiren Parlak, "Şarkı şarkiden gelir, şark tarzıdır. Türkü 'Türki'den gelir, Türk tarzıdır. Hatta Anadolu'da hala türki derler. 'Türki çığır' derler. Türkünün coğrafyası Edirne ile Ardahan arası değil, Uzak Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar çok büyük bir alana yayılmıştır. Göçebelikle ilerleyen bu kültür her yere izini taşımıştır." dedi.