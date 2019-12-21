Türk Müziği konseri büyük ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Müziği konseri büyük ilgi gördü - Son Dakika

Türk Müziği konseri büyük ilgi gördü

6 saat önce

Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme" projesi kapsamında düzenlenen Türk Müziği Konseri büyük ilgi gördü.

Türk Müziği konseri büyük ilgi gördü, System.String[]

Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme" projesi kapsamında düzenlenen Türk Müziği Konseri büyük ilgi gördü.


Öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'in eşi Fatma Nebahat Özer'in himayeleriyle, "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Dr. Aylin Şengün Taşçı tarafından öğrencilere yönelik "Örneklemeli Türk Müziği Tarihi Semineri" ve halkımıza yönelik "Türk Müziği Konseri" gerçekleştirildi.


Ninnilerden mehter müziğine, tasavvuftan Osmanlı sultanlarının bestelerine, unutulmayan bestekarların eserlerine kadar geniş bir çerçevede gerçekleştirilen "Örneklemeli Türk Müziği Tarihi Semineri"nde öğrenciler, geleneksel Türk müziği enstrümanlarını tanıma ve kullanma şansını yakaladı. Seminerde ayrıca El-Kındi (801-873), Farabi (873-950), İbn-i Sina (980-1037), Sadettin Kaynak (1895-1961) ve Münir Nurettin Selçuk (1899-1981) gibi Türk müziğine gönül vermiş sanatçılar ve hayat hikayeleri hakkında bilgiler aktarıldı.


Türk müziğinden eserlerin seslendirildiği konsere Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger ile birlikte protokol ve Aydın halkı tarafından yoğun katılım sağlandı.


İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Dr. Aylin Şengün Taşçı, "Türkün şanlı bayrağını, gökyüzüne dikeceğiz" dedi ve Türk müziğinin bir meşalesini de Aydın'da yakarak konseri sonlandırdı.


Konser sonunda Vali Köşger ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk tarafından gecenin anısına Aylin Şengün Taşçı'ya çiçek takdim edildi. - AYDIN

Ziya Selçuk, Selçuk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
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