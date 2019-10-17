Son Dakika Haberleri: Türk Müziği Konservatuvarına öğrenci seçmeleri yapıldı
Son Dakika Güncel Türk Müziği Konservatuvarına öğrenci seçmeleri yapıldı

Türk Müziği Konservatuvarına öğrenci seçmeleri yapıldı

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Konservatuvarına (MBTMK) öğrenci seçmeleri yapıldı.

Türk Müziği Konservatuvarına öğrenci seçmeleri yapıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Konservatuvarına (MBTMK) öğrenci seçmeleri yapıldı.


Uygulamalı sınavda başarı gösteren 25 kişi kayıt yapmaya hak kazandı.


Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezindeki MBTMK Atölyesinde düzenlenen uygulamalı sınava 35 aday başvurdu. Jüri tarafından tek tek ses yetenekleri ve müzik aleti kullanımı yetenek ölçümleri yapılan adaylar arasında 25 kişi sınavı kazandı.


Genç müzisyen adayları, kayıt yaptırmalarının ardından 2 yıl boyunca enstrüman, şan dersleri ile Türk Müziği derslerinden oluşan eğitim programından yararlanacaklar. Öğrenciler, aynı zamanda üniversitelerin müzikle ilgili yetenek sınavlarına da hazırlanacaklar. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
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