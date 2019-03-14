Son Dakika Haberleri: Türk Müziği Korosu Konser Verecek

Türk Müziği Korosu Konser Verecek

37 dakika önce

Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Müziği Korosu konser verecek.

Türk Müziği Korosu Konser Verecek, System.String[]
Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Müziği Korosu konser verecek.

Atatürk Kültür Merkezinde verilecek konser öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Servet Zeki Ersoy, "Sivas Valiliği ve Kültür Müdürlüğü bünyesinde 1 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Koromuz da öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, esnaf, avukat ve çeşitli meslek guruplarından bir çok insan bulunuyor."dedi.

24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek konsere tüm Sivas halkını davet eden Ersoy, "Aşık Veysel, Zaralı Halil ve Celal Güzelses'in türkülerinin seslendirileceği bir konser vereceğiz. Konserde TRT ses sanatçısı Kubilay Dökmetaş, Zaralı Halil'in torunu İstanbul Devlet Modern Fok Müzik Topluluğu ses sanatçısı Serhan Çekem ve Celal Güzelses'in torunu Celal Güzelses de konuk sanatçı olarak konserimize katılacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:31 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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