Türk müziği sanatçısı Sancar, tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'e bestesini hediye etti - Son Dakika
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Türk müziği sanatçısı Sancar, tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'e bestesini hediye etti

10.03.2022 15:36
Türk müziği sanatçısı Sancar, tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'e bestesini hediye etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk müziği sanatçısı Suat Sancar, tahttaki 70'inci yılını kutlayan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e, Türk tasavvufunun öncü ismi Hoca Ahmet Yesevi üzerine yaptığı besteyi armağan etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk müziği sanatçısı Suat Sancar, tahttaki 70'inci yılını kutlayan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e, Türk tasavvufunun öncü ismi Hoca Ahmet Yesevi üzerine yaptığı besteyi armağan etti.

Türk bestekar ve ses sanatçısı Sancar, tahta çıkışının 70'inci yılı dolayısıyla Kraliçe Elizabeth'e mektup gönderdi.

Mektubunda, Kraliçe'nin sağlık durumunu soran ve tahttaki 70'inci yılını kutlayan Sancar, Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre'nin hayat düsturuna değinerek bu alimlerin hayat görüşlerinin, Kraliçe'ye de güç verip manevi hissiyatına tesir etmesi dileğinde bulundu.

Sancar, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Tam 10 yıl önce, tahta çıkışınızın 60. yılı münasebetiyle kutladığınız Diamond Jubilee zamanından itibaren sizinle mektuplaşmamız başlamıştı. İngiltere'de yaptığım sanatsal faaliyetlerime, Uluslararası Türk Radyo ve Televizyon Kanalı (TRT Müzik) belgesel programı müzik direktörlüğü zamanında İngiliz ve Türk kültürlerine ortak katkılarıma, şahsınıza imzalı yolladığım bestelerimden oluşan iki müzik albümüme, Londra'daki koro faaliyetlerime, sizden cevaben aldığım, beğenilerinizi sunduğunuz takdir ve taltif mektuplarınızı sanat hayatımda en değerli vesikalar arasında saklamaktayım. Bu yıl ise tahta çıkışınızın tam 70. yılı olan Platinyum Yılınızı da en içten dileklerimle tebrik ediyor, size sağlık diliyorum."

Mektubunda, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla, 2021 yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını anımsatan Sancar, "UNESCO'nun 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılına özel bestelemiş olduğum, sözü ve müziği bana ait eserimi şahsınıza yolluyorum." ifadesini kullandı.

Sancar, Hoca Ahmet Yesevi üzerine yazdığı bestesini çerçeve içerisinde İngiltere Kraliçesi'ne gönderdi.

Kraliçe Elizabeth'ten Türk sanatçı Sancar'a teşekkür

Türk sanat müziği sanatçısı Sancar, 2014'te yeni albümünü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e adamıştı.

Suat Sancar, birçok ülkede bilinen ve "evrensel Türk melodisi" olarak kabul edilen "Üsküdar" şarkısının dört dilde seslendirildiği "Gönülden Üsküdar" isimli yeni albümünün ilk kopyasını İngiltere Kraliçesi'ne göndermişti.

Sancar, 2012'de de Kraliçe'nin tahta çıkışının 60'ıncı yılı dolayısıyla kendi bestelerinden oluşan bir diğer albümünü de 2. Elizabeth'e postalamıştı. Sancar'a bir hafta sonra Kraliçe'den yanıt gelmiş, Kraliçe'nin ağzından nedimesi tarafından kaleme alınan mektupta Sancar'a teşekkür edilmişti.

1975 Adana doğumlu Sancar, 2004'ten bu yana İngiltere'de yaşıyor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzik Konservatuvarı mezunu Sancar, 2008'de Oxford şehrinde düzenlenen Müslüman Devletler Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmişti.

Türk müziği sanatçısı Sancar, tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'e bestesini hediye etti
Türk müziği sanatçısı Sancar, tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'e bestesini hediye etti
Türk müziği sanatçısı Sancar, tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'e bestesini hediye etti
Türk müziği sanatçısı Sancar, tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'e bestesini hediye etti

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Kraliçe Elizabeth, Ahmet Yesevi, England, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk müziği sanatçısı Sancar, tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'e bestesini hediye etti - Son Dakika


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