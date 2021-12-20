Türk Müziğine Hayran İki Müzisyen 22 Aralık'ta CRR'de - Son Dakika

New York Times'ın "tutkulu ve karizmatik" olarak nitelendirdiği Avital ve incelikli ezgileri, güçlü melodileri ile öne çıkan Omer Klein sahnede yakaladıkları denge ile müzik dünyasının dikkat çeken birlikteliklerinden birini oluşturmuşlar. Klasik müzik ve cazın yanı sıra yerel müzikleri de repertuvarlarında bulunduran sanatçılar, Türk müziğine hayranlıklarını her fırsatta dile getiriyor.

22 Aralık akşamı CRR'de gerçekleşecek konserde dinleyicileri, caz parçaları ve İsrail şarkılarından oluşan bir repertuvar bekliyor. Avi Avital'in çocukluk kahramanı Bach'ınPartita No 2, BWV 1004 isimli eserine yaptığı eğlenceli mandolin düzenlemesi de, konserde seslendirilecek eserler arasında.