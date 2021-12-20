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Türk Müziğine Hayran İki Müzisyen 22 Aralık'ta CRR'de - Son Dakika

Türk Müziğine Hayran İki Müzisyen 22 Aralık'ta CRR'de

20.12.2021 11:42
Türk Müziğine Hayran İki Müzisyen 22 Aralık'ta CRR'de

"En İyi Enstrümantal Solist" dalında Grammy adaylığı olan ilk mandolin sanatçısı olma unvanı sahip Avi Avital ve 2018 ECHO ödüllü caz piyanisti Omer Klein, 22 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

New York Times'ın "tutkulu ve karizmatik" olarak nitelendirdiği Avital ve incelikli ezgileri, güçlü melodileri ile öne çıkan Omer Klein sahnede yakaladıkları denge ile müzik dünyasının dikkat çeken birlikteliklerinden birini oluşturmuşlar. Klasik müzik ve cazın yanı sıra yerel müzikleri de repertuvarlarında bulunduran sanatçılar, Türk müziğine hayranlıklarını her fırsatta dile getiriyor.

22 Aralık akşamı CRR'de gerçekleşecek konserde dinleyicileri, caz parçaları ve İsrail şarkılarından oluşan bir repertuvar bekliyor. Avi Avital'in çocukluk kahramanı Bach'ınPartita No 2, BWV 1004 isimli eserine yaptığı eğlenceli mandolin düzenlemesi de, konserde seslendirilecek eserler arasında.

New York, Aralık, Müzik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türk Müziğine Hayran İki Müzisyen 22 Aralık'ta CRR'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Müziğine Hayran İki Müzisyen 22 Aralık'ta CRR'de - Son Dakika
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