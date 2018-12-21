Türk Müziğini Müzelere Taşıyan Proje İlgi Görüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Müze Konserleri" projesi, ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Müze Konserleri" projesi, ilgi görüyor.



Sanatseverlerin ilgisini çeken proje kapsamında, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde, Türk müziği konseri düzenlendi.



Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçıları, müzenin Türk kültürünün günlük yaşam kültürünün sergilendiği bölümde Hicaz makamında eserler seslendirdi.





Topluluk üyelerinin koro ve solo performansı, müzeyi ziyaretçileri ve konseri takip eden sanatseverlerin beğenisini topladı.



Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Murat Bağdatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında tarihin yansıtıldığı müzelerde Türk müziğini sunduklarını söyledi.



Konserlerin ilgiyle takip edildiğini dile getiren Bağdatlı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Müze Konserleri' projesi kapsamında üçüncü konserimizi veriyoruz. Amacımız Türk müziğini ve Türk tarihini insanlara bir arada sunmak. Müzeler tarihin yansıtıldığı görselliğin en yüksek olduğu yerler. Bu mekanlarda Türk müziğinin güzelliğini dinleyicilerimize aktarıyoruz. Çok güzel bir ilgi var. Müzeye gelen ziyaretçiler hem müzik dinleyip hem de tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkıyor. Tarihle müziği bir araya getirip müze ziyaretçilerine güzel dakikalar geçirtiyoruz." diye konuştu.

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