Son Dakika Haberleri: Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi
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Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesinde seminer ve konser düzenlendi.

Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesinde seminer ve konser düzenlendi.

İlçe merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programda ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Aylin Şengün Taşçı seminer verdi. Seminerde öğretmen ve öğrencilere Türk müziği tanıtıldı, tarihi ve kültürel boyutu aktarıldı.

Seminerde haklarında bilgi verilen geleneksel müzik aletlerine gençlerin teması sağlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin büyük katılımlarla devam etmesinin kültür ve müzik açısından çok heyecan verici ve ümitlendirici olduğunu söyledi.

Projenin hedefinin geleceğin mimarı gençlere maddi ve manevi kültürü tanıtmak olduğuna işaret eden Selçuk, "Seminerde Türk müziğinin ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu gördük. Müziğin eğlence aracı olmadığını gördük. Müzik sadece insanın nefsine hitap eden bir şey değil, ruhumuza ve kalbimize de hitap ediyor. Geleceğimizin mimarlarından nice sanatçı ve müzisyen çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Seminerin ardından gerçekleştirilen konserde ninniden mehter müziğine, tasavvuf müziğinden Osmanlı sultanlarının bestelerine ve unutulmayan bestekarların eserlerine ulaşan geniş bir çerçevede dinletiler yapıldı.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Marmaris, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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