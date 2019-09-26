Son Dakika Haberleri: Türk müziğinin seçkin radyosu Radyo Alaturka el değiştirdi
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Türk müziğinin seçkin radyosu Radyo Alaturka el değiştirdi

7 dakika önce

Sanat müziğinde 15 yıldan günümüze çizgisini bozmadan 91.0 frekansında yayın hayatını sürdüren Radyo Alaturka, Türkiye'nin önde gelen kozmetik markası Sinoz'u bünyesinde bulunduran Yasin Şirketler Grubu tarafından satın alındı.

Türk müziğinin seçkin radyosu Radyo Alaturka el değiştirdi, System.String[]

Türk ezgilerinin seçkin makamlarını barındıran sanat müziğinin öncü kanalı Radyo Alaturka, yeni yayın dönemine Yasin Şirketler Grubu bünyesinde devam edecek. Medya sektöründe gerçekleştirdiği yatırımla ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci "Türk sanat müziğine ve radyoculuğa olan sevgim bu yönde yatırım gerçekleştirmemde etkili oldu. Radyo Alaturka, ülkemizin saygın bir değeri ve biz bu değeri daha iyi yerlere taşımak, kaliteli müzik keyfini geniş kitlelere duyurmak için özverili şekilde çalışacak, radyonun yayın akışını değiştirmeden yıllarca emek vermiş programcı ve yayın ekibi ile aynen yolumuza devam edeceğiz' dedi. Program akışı değişmeyen radyonun Genel Yayın Yönetmenliği'ne 10 yılı aşkın süredir Radyo Alaturka'da yayın yapan ünlü programcı Tuğba Saraçlar atandı.

Radyo Alaturka'nın yayın haklarını 3 yıldır elinde bulunduran Gitassi Medya grubundan satın alan Yasin Şirketler Grubu, Sinoz, Dermier, Biolog gibi dermokozmetik markaları ile dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:55 Kaynak: Bültenler
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