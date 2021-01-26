2013 yılında hayatını kaybeden ve Türkiye'de taverna müziğini başlatan isim olan sanatçı Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor. Yapımcılığını Fikret Bakıcın'ın üstlendiği, senaryosunu Ebru Yaşar Seçen'in yazdığı filmin çekimleri, haziran ayında başlayacak.
Hürriyet'in haberine göre; proje için geniş bir oyuncu çalışması da yapılacak. Bakıcın, yapımın detaylarını şöyle anlattı:
"Film için hazırlıklara başlayalı 15 gün oldu. Oyuncu kadrosu, çok önemli. Şu ana kadar Ferdi'ye yakın bir tip bulamadık. Yurtiçi ve yurtdışından oyuncularla görüşüyoruz."
Yapımcı Bakıcın, film için sanatçının yakın çevresinden gerekli izinlerin alındığını açıklayıp, "Manevi oğlu Hilmi Özbeğen ve yeğeni Hasan Tunay ile görüştük. Filme destek verdiler. Gerekli tüm izinler alınmış durumda. Belgesel tadında bir film olacak" ifadelerini kullandı.
Bakıcın, Özbeğen'in sanat hayatında önemli yeri bulunan Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Tanju Okan gibi isimleri de yeni nesil oyuncuların canlandıracağını söyledi.
Son Dakika › Magazin › 'Bir Başkadır' dizisiyle tekrar hatırlanan usta sanatçı Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor - Son Dakika Magazin