Türk müzisyen Uygar Çağlı caz fusion albümü Ting ile Avrupa sahnesinde! - Son Dakika

Türk müzisyen Uygar Çağlı caz fusion albümü Ting ile Avrupa sahnesinde!

06.04.2021 16:58
Türk müzisyen Uygar Çağlı caz fusion albümü Ting ile Avrupa sahnesinde!, System.String[]

Tüm prodüksiyon, beste ve aranjmanların Uygar Çağlı'ya ait olan albüm, dünya müziği ve fusion tarzındaki 8 parçadan oluşuyor.

Tüm prodüksiyon, beste ve aranjmanların Uygar Çağlı'ya ait olan albüm, dünya müziği ve fusion tarzındaki 8 parçadan oluşuyor.

Uygar Çağlı, 'Ting' isimli yeni albümünün çalışmalarını Türk, Avusturya ve Taiwanlı müzisyenlerden oluşan multikültürel bir ekiple gerçekleştirdi. Adını, evreni açıklamak için her şeyin özü, temeli veya yapıcısı olarak benimsenen madde dışı varlık, "Tin"den alan albümde enstrüman olarak; perdeli/perdesiz gitar, tuşlu çalgılar, saxofon, ney, vurmalı çalgılar, davul/perküsyon, vokal gitar, kanun ve perdeli/perdesiz bas kullanıldı.

Ting'in lansman konseri ise "Avrupa cazının kalbi" olarak da bilinen, dünyanın en prestijli caz kulüplerinden Porgy & Bess'te 28 Mayıs günü gerçekleştirilecek ve online olarak da izlenebilecek.

Yeni albümü için oldukça heyecanlı olan sanatçı, şunları söyledi: "Dünya starlarının sahne aldığı, Le Mons, Moers, Berlin ve Salam Orient gibi uluslararası festivallere de sahnesini açan Porgy & Bess, yine dünya çapındaki önemli caz sanatçılarının konser verdiği bir mekan. Dolayısıyla Avrupa'da cazın kalbi olarak da tanımlanan böyle önemli bir sahnede konser verecek olmak da ayrı bir heyecan kaynağı. Pandemi dönemini yoğun olarak yeni albümümüzün çalışmalarıyla geçirdik. Mayıs ayında tüm online platformlarda müzikseverlerle buluşturacağımız albüm için bir tanıtım turnesi gerçekleştirmek istiyoruz. Bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok konser verdik. Ancak Türkiye'de konser verebilme, Türk jazz – fusion ve dünya müziğine ilgi duyan kitle ile buluşma fırsatı henüz bulamadık. Bu nedenle albümün tanıtımı için gerçekleştirmeyi planladığımız turnemize doğduğum ülkeden, Türkiye'den başlamayı çok istiyorum. Bunun için de sponsorluk arayışlarımızı sürdürüyoruz."

Türk müzisyen Uygar Çağlı caz fusion albümü Ting ile Avrupa sahnesinde!

Avusturya, Konser, Mayıs, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Türk müzisyen Uygar Çağlı caz fusion albümü Ting ile Avrupa sahnesinde! - Son Dakika Magazin


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