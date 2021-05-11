Türk nano teknoloji firmasına NASA'nın Mars çalışmaları yarışmasında birincilik ödülü - Son Dakika

Türk nano teknoloji firmasına NASA'nın Mars çalışmaları yarışmasında birincilik ödülü

11.05.2021 12:43
Türk nano teknoloji firmasına NASA'nın Mars çalışmaları yarışmasında birincilik ödülü, System.String[]

Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da Ar-Ge çalışmalarını yürüten Nanosilver; 11. Uluslararası Nano Teknoloji Konferansı ve 6. Dünya Yeni Teknolojiler Konferansı'nda 'En İyi Araştırma' Ödülleri'nden sonra NASA'nın Mars çalışmaları yarışmasında da birincilik ödülü aldı.

Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da Ar-Ge çalışmalarını yürüten Nanosilver; 11. Uluslararası Nano Teknoloji Konferansı ve 6. Dünya Yeni Teknolojiler Konferansı'nda 'En İyi Araştırma' Ödülleri'nden sonra NASA'nın Mars çalışmaları yarışmasında da birincilik ödülü aldı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, genç girişimciler Rona Gürçay ve Tanra Gürçay tarafından kurulan ve Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da Ar-Ge çalışmalarını yürüten Nanosilver, soy metalleri nano boyutlarda üreterek çeşitli sektörlere ham madde sağlıyor.

Salgın döneminde Uluslararası Akredite Laboratuvarlar tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) üzerinde yüzde 99,99 etkinliği kanıtlanan nano gümüş spreyleri ile uzun süreli koruma ve maksimum etkili hijyen çözümleri geliştiren firma, stratejik nano teknolojilerle Türkiye'yi dünya ligine çıkaracak çalışmalar da yapıyor.

Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Nanosilver, ABD'de düzenlenen 11. Uluslararası Nano Teknoloji Konferansı'nda, "Yılın Araştırma Ödülü"nü kazandı. Ardından düzenlenen 6. Dünya Yeni Teknolojiler Konferansı'nda, geliştirdikleri inovatif üretim teknikleriyle "Yılın Araştırma Ödülü" de yine Nanosilver'ın oldu. Bu ödüllerin ardından başarısı dünyada yayılan Nanosilver, NASA'nın bir diğer Mars çalışmaları yarışmasında da birincilik ödülü aldı.

Aldığı ödüller sonrası "Uzay Mekiklerinin Yüzeylerinin ve Kullanılan Ekipmanların Nano Gümüşle Kaplanması" ve "Uzayda Nano Gümüşle Arıtma" projelerinde NASA ile çalışmaya başlayan Nanosilver geliştirdiği yüzde 100 yerli ve milli teknolojilerle Türkiye Uzay Ajansı'na da katkıda bulunacak.

Ayrıca Nanosilver'ın ödül aldığı projelerde geliştirdiği teknolojiler Mars araştırmalarında kullanılacak.

Az sayıda ülkenin üretebildiği "Titanyum DSA Elektrot Kaplama" üretmeyi başardı

Açıklamaya göre, yeni ve gelişmiş teknolojik çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğü Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Nanosilver, çok az ülkenin gerçekleştirebildiği 'Titanyum DSA Elektrot Kaplama' üretmeyi başararak soy metalleri nano boyutlarda üreterek çeşitli sektörlere ham madde sağlıyor. Ekolojik teknolojiler ile sentezlenen, üretim sırasında ve sonrasında içerisinde hiçbir artık, atık, kimyasal barındırmayan; yüzde 99,99 saflıkta gerçek nano metal hammaddeler üreten firma, bu hammaddelerle ileri teknolojili nano ürünler geliştiriyor. Nanosilver tarafından üretilen malzemeler; medikal, robotik, uzay araştırmaları, gıda, turizm, tekstil, dayanıklı tüketim, arıtma sistemleri, tarım ve hayvancılık gibi birçok sektörde kullanılan, alternatifleri bulunmayan ileri malzemeler arasında yer alıyor.

Hijyen robotları ve nano hijyen spreyleri ile salgına çözüm sunuyor

Özellikle salgın döneminde Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamış olduğu koruyucu sprey özelliklere sahip HYGO Nano Gümüş Hijyen Spreyi piyasada çok büyük ilgi görüyor. Maliyet açısından toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olan ürünler ithal muadillerine nazaran her yönüyle çok büyük avantajlar sağlıyor. Farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarına özel üretimler gerçekleştiren Nanosilver, farklı problemlere de çözümler sunuyor. Nanosilver'ın Bizero Robotics firması ile geliştirdiği HYGO Hijyen Robotu, kitle ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri gibi sosyal alanları nano gümüş püskürterek kaplayarak ortak temas noktalarını steril hale getiriyor. Nisan sonunda İzmir'den sonra İstanbul'da da kullanılmaya başlanacak HYGO Hijyen Robotu, 50 nanometreden küçük gümüş taneleri içeren formülü sayesinde bakteri ve virüslerin tamamını uzun süreli olarak etkisiz hale getiriyor.

"Uzay araştırmalarında nano gümüş teknolojisi kullanılıyor"

Açıklamasa konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Nanosilver Üst Yöneticisi (CEO) Tanra Gürçay, bir sonraki Ar-Ge adımlarının 3 boyutlu yazıcılarla çalışmak olduğunu dile getirdi.

Projenin bilgi ve teknoloji aktarımının tamamını İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yaptıklarını belirten Gürçay, "Bu yöntem ve tekniklerle nano gümüş üretimi yapan Türkiye'nin ilk ve tek şirketiyiz. Halen 14 Ar-Ge projesi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürçay, "Uzay araştırmalarında nano gümüş teknolojisi kullanılıyor. Dünya dışı varlık araştırmalarında, dünyadan hiçbir mikroorganizmanın uzaya taşınmaması gerekiyor ki, yanıltıcı sonuçlar çıkmasın. Bu sebeple araç yüzeyleri nano gümüşle kaplanıyor. NASA'ya sunduğumuz ve birincilik elde ettiğimiz proje kapsamında geliştirdiğimiz nano gümüş tekniği, NASA'nın uzay çalışmalarında, yüzey kaplama tasarımlarında, su arıtma projelerinde kullanılacak. Nano gümüş çok büyük hacimdeki sıvıları arıtmaya imkan sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu

"Elektrotun tamamı yerli, milli ve maliyeti yüzde 50 daha az"

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Teknopark İstanbul'a da değinen Gürçay, "Teknopark İstanbul'da ülkemiz için stratejik öneme sahip üretimler gerçekleştiriyoruz. Dünyada çok az sayıda ülke tarafından üretilebilen Titanyum DSA Elektrot Kaplama teknolojisini özgün üretim tekniğimizle geliştirerek Türkiye'de üretmeyi başardık. Ülkemiz savunma sanayi açısından stratejik önemdeki bu malzemeyi ithal eden yerli firmalarımızdan büyük talep alıyoruz. Elektrotun tamamı yerli, milli ve maliyeti ithal muadillerine göre yüzde 50 daha az." açıklamasında bulundu.

Nano Teknoloji, İstanbul, Mars, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk nano teknoloji firmasına NASA'nın Mars çalışmaları yarışmasında birincilik ödülü - Son Dakika


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