Türk narenciyesini 2020'de en çok Ruslar tüketti - Son Dakika

Türk narenciyesini 2020'de en çok Ruslar tüketti

14.01.2021 11:03
Türk narenciyesini 2020'de en çok Ruslar tüketti, System.String[]

Türkiye'den geçen yıl yapılan 933 milyon dolarlık narenciye ihracatının 410 milyon 406 bin dolarlık kısmı Rusya'ya gerçekleştirildi.

Türkiye'den geçen yıl yapılan 933 milyon dolarlık narenciye ihracatının 410 milyon 406 bin dolarlık kısmı Rusya'ya gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da 313 milyon 560 bin dolarlık narenciye gönderilen Rusya'ya ihracat, 2020 yılında yüzde 31 arttı.

Türkiye'nin toplam narenciye dış satımının 933 milyon dolar olarak gerçekleştiği geçen yıl, Rusya'ya 410 milyon 406 bin dolarlık ürün satıldı.

Bu ülkeye yapılan ihracat ürün bazında değerlendirildiğinde, 243 milyon 595 bin dolarla mandalinanın ilk sırada yer aldığı, bunu 77 milyon 341 bin dolarla limonun, 63 milyon 482 bin dolarla portakalın ve 25 milyon 969 bin dolarla greyfurtun izlediği görüldü.

Ülkeler bazında ise narenciye ihracatında Rusya'yı, Irak, Ukrayna, Romanya ve Polonya takip etti.

"Ülkemiz narenciye sektöründe küresel bir oyuncu haline geldi"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Türkiye'de üretilen narenciyenin birçok ülke tarafından tercih edildiğini söyledi.

Rusya'nın narenciye ihracatında Türkiye için geleneksel bir pazar olduğunu dile getiren Kaçmaz, iki ülkenin coğrafi yakınlığının ihracata olumlu yansıdığını vurguladı. Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemiz narenciye sektöründe küresel bir oyuncu haline geldi. Ürettiğimiz narenciye kaliteli ve sağlıklı olması nedeniyle tercih ediliyor. Geçen yıl narenciye ürünlerimize en çok Rusya talep gösterdi. Bu ülkeye olan ihracatımız her geçen yıl artıyor. Rusya'nın fazla talep etme nedeni hem doğal ürün yetiştiriyoruz hem de damak tadımız yakın. Bunun yanı sıra lojistik olarak yakın olmamız da ihracata katkı sağlıyor. Biz sadece Rusya'ya değil, birçok ülkeye ihracatımızı artırma amacı güdüyoruz ve çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Bu yıl içinde yapacağımız çalışmalarla pazar ağımızı farklı ülkelere yaymayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin 2020'de en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke, ihracat tutarları ve yıllık değişim oranları şöyle:

Ülkeler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar)Değişim (yüzde)
Rusya Federasyonu 313.560.808410.406.89731
Irak76.336.053106.933.29640
Ukrayna90.417.01599.603.19710
Romanya36.149.69839.895.80010
Polonya23.178.43935.224.39752
Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri, ihracat tutarları ve yıllık değişim oranları da şöyle:

Ürünler 2019 ihracatı (dolar)2020 ihracatı (dolar)Değişim (yüzde)
Mandalina189.311.688243.595.57729
Limon65.138.09277.341.65619
Portakal38.718.33363.482.08664
Greyfurt20.244.53725.969.36828

Narenciye, İhracat, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk narenciyesini 2020'de en çok Ruslar tüketti - Son Dakika Ekonomi


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