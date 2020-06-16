Türk narenciyesini en çok Ruslar tüketti - Son Dakika

Türk narenciyesini en çok Ruslar tüketti

Narenciyede en fazla ihracatın yapıldığı Rusya Federasyonu'na yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artışla 118 milyon 748 bin dolar oldu.

Türk narenciyesini en çok Ruslar tüketti, System.String[]

Narenciyede en fazla ihracatın yapıldığı Rusya Federasyonu'na yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artışla 118 milyon 748 bin dolar oldu.

Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 143 bin 35 ton narenciye dış satımıyla 80 milyon 698 bin dolar döviz elde edilen Rusya'ya bu yılın aynı döneminde ihracat arttı.

Bu senenin aynı döneminde, Rusya'ya ihraç edilen 197 bin 216 tonluk narenciye ile ülke ekonomisine 118 milyon 748 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Ürün bazında Rusya'ya, 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 41 bin 483 ton portakal 21 milyon 572 bin dolara ve 40 bin 241 ton limon da 30 milyon 826 bin dolara ihraç edildi. İhracatın kalan bölümünü diğer narenciye ürünleri oluşturdu.

"Dünya standartlarında ürünler ihraç ediyoruz"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Rusya'nın narenciye ihracatında Türkiye için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Rusya'nın, Türk ürünlerine ilgi gösterdiğini dile getiren Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Kısa sürede hazırlanan ürünlerimiz Rusya pazarına ulaşabiliyor. Orada Türk ürünlerini tüketmeyi çok seviyorlar. Bundan dolayı bizi tercih ediyorlar. Rusya'ya ihracatın fazla olma sebebi bunlar. Dünya standartlarında ürünler üretip ihracat yapıyoruz. Sadece Rusya'ya değil, Avrupa Birliği ülkelerine de ihracatta artış var."

Türkiye'nin, ocak-mayıs döneminde en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke şöyle:

Ülkeler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde)
Rusya Federasyonu 80.698.055 118.748.001 47
Ukrayna 22.927.120 33.201.091 45
Irak 35.486.912 23.509.754 -34
Romanya 17.297.467 20.937.842 21
Polonya 6.089.215 18.034.901 196
Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri ise şöyle oluştu:

Ürünler2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde)
Mandalina33.909.137 50.790.424 50
Portakal4.676.599 21.572.666 361
Limon30.945.58330.826.218 0
Greyfurt11.166.737 15.552.372 39

İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk narenciyesini en çok Ruslar tüketti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi         
15:56
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı         
14:53
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek         
14:51
Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti         
14:50
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı         
14:40
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı         
14:32
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi         
14:32
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma         
14:30
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada         
14:26
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı 9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı         
14:25
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın         
14:18
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz         
14:16
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı         
14:13
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı         
14:10
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 17:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk narenciyesini en çok Ruslar tüketti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]