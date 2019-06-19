Son Dakika Haberleri: Türk istihbaratının büyük başarısı: 12 ton esrar ele geçirildi
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Türk istihbaratının büyük başarısı: 12 ton esrar ele geçirildi

1 saat önce

Türk narkotik ekiplerince, Cezayir açıklarında düzenlenen operasyonla bir gemide 12 ton esrar ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.

Türk narkotik ekiplerinin istihbaratı üzerine, İtalya ve İspanya kolluk kuvvetlerince Akdeniz'de Cezayir açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda 12 ton esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Akdeniz'de Cezayir açıklarında bir gemide uyuşturucu bulunduğu istihbaratını, İtalya ve İspanya'daki muhataplarına iletti.

12 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine, İtalya ve İspanya kolluk birimlerince Cezayir açıklarındaki Moldova bayraklı "ELG" isimli gemide yapılan aramada, 12 ton esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 8 kişilik gemi mürettebatı tutuklandı.

Türk istihbaratının büyük başarısı: 12 ton esrar ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:23 Kaynak: AA
Cezayir, Narkotik, Güncel
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