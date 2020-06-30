Türk narkotik ekiplerinin "uluslararası uyuşturucu bataklığı"na yönelik operasyonunun ayrıntıları... - Son Dakika

Türk narkotik ekiplerinin "uluslararası uyuşturucu bataklığı"na yönelik operasyonunun ayrıntıları...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 ülkede faaliyet gösterdiği tespit edilen uluslararası uyuşturucu şebekesinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı da belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 ülkede faaliyet gösterdiği tespit edilen uluslararası uyuşturucu şebekesinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı da belirlendi.

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Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde başlatılan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakından takip ederek bilgilerini paylaştığı uluslararası uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerince, Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru başta olmak üzere 90'lı yıllardan bu yana dünya genelinde, yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen suç şebekesine yönelik kapsamlı ve gizli bir çalışma yürütüldü.

6 şüpheli ve 3 şirketin incelenmesiyle başlatılan soruşturmanın devamında, aralarında 2 örgüt elebaşının da bulunduğu 94 şüpheli ve bu kişilerle bağlantılı 16 şirkete ulaşıldı.

Söz konusu suç şebekesinin, 1993'ten itibaren ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012'de ele geçirilen 18 tonun üzerindeki kokain, 2016'da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazanç ile FETÖ'ye de finans sağladığı saptandı.

Suç örgütü üyelerinin elde ettiği geliri, kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye getirdiğinin belirlenmesi üzerine bu yöntemle Türkiye'ye getirilmeye çalışılan 953 bin 660 İngiliz Sterlini ve 311 bin 500 Danimarka Kronu'na el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine sabah erken saatlerde, haklarında gözaltı kararı verilen 94 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin'de "Bataklık" adı verilen eş zamanlı operasyon başlatıldı.

67 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, çok sayıda lüks ev ve taşınmaza, 20 lüks araca, 7 kiralık kasaya, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu.

Elektronik kelepçesini kırarak firar etti

Operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan silahlı örgüt elebaşlarından birinin, uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği, Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından dolayı adli kontrol altındayken elektronik kelepçesini kırarak Türkiye'ye kaçtığı da belirlendi.

Diğer örgüt elebaşı hakkında ise yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle 26 yıl hapis cezası bulunduğu, yakalanan şüphelilerin bir kısmı hakkında, INTERPOL tarafından kırmızı bülten ve Avrupa'da tutuklama kararları çıkarıldığı öğrenildi.

Operasyonların devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Narkotik, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk narkotik ekiplerinin 'uluslararası uyuşturucu bataklığı'na yönelik operasyonunun ayrıntıları... - Son Dakika

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