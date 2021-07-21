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Türk Nöroloji Derneği "Dünya Beyin Günü"nde MS hastalığına dikkat çekti - Son Dakika

Türk Nöroloji Derneği "Dünya Beyin Günü"nde MS hastalığına dikkat çekti

21.07.2021 16:28
Türk Nöroloji Derneği

Türk Nöroloji Derneği Multipl Skleroz Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Hüsnü Efendi, herhangi bir tedavi almayan Multipl Skleroz (MS) hastalarının, Kovid-19 aşısı yaptırmalarının uygun olduğunu bildirdi.

Türk Nöroloji Derneği Multipl Skleroz Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Hüsnü Efendi, herhangi bir tedavi almayan Multipl Skleroz (MS) hastalarının, Kovid-19 aşısı yaptırmalarının uygun olduğunu bildirdi.

Türk Nöroloji Derneği'nden, ana teması "MS" olarak belirlenen 22 Temmuz Dünya Beyin Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dernek Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Dünya Nöroloji Federasyonunca ilan edilen bu günde, farklı bir nörolojik hastalık veya beyin sağlığını etkileyen bir durum hakkında dünya çapında farkındalık oluşturmak, önlemler, belirtiler ve tedavi ile ilgili bilgi sağlamak üzere üye ülkelerle birlikte aktiviteler planlandığını anımsattı.

Öztürk, beynin sağlıklı çalışmasının insan sağlığını doğrudan etkilediğine işaret ederek, nörolojik hastalıkların dünya çapında en fazla fonksiyon kaybına ve ikinci sırada ölüme neden olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Öztürk, " Türkiye'de de en sık görülen nörolojik hastalık olan inme, ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada bulunmaktadır. Dünyada her yıl 17 milyon kişi inme geçiriyor, bu kişilerden 6 milyonu hayatını kaybediyor. Ülkemizde yaklaşık 400 bin Alzheimer, 750 bin epilepsi, 100 bin Parkinson, 80 bin civarında da MS hastası bulunmaktadır." bilgisini paylaştı.

"MS hastalığı Türkiye'de tahminen 70-80 bin kişiyi etkilemekte"

Prof. Dr. Hüsnü Efendi ise açıklamada, MS hastalığına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"MS hastalığı, dünyada yaklaşık 4-5 milyon, Türkiye'de ise tahminen 70-80 bin kişiyi etkilemektedir. Hastalık genellikle genç erişkin yaşlarda, 20- 40 yaşları arasında ortaya çıkar. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre 2-2,5 kat daha fazladır. Hastalık dünyada Kuzey Avrupa, Amerika ve Kanada'nın kuzeyinde yüksek sıklıkta, ekvator bölgesinde düşük oranda görülmektedir. Türkiye'de ise görülme sıklığı, Kuzey Avrupa'dan düşük olmakla birlikte, orta sıklıkta kabul edilebilecek düzeydedir. MS için en yüksek risk faktörü genetik yatkınlık ve henüz tümü tam olarak bilinmeyen çevresel faktörlerdir."

Prof. Dr. Hüsnü Efendi, son yıllarda farklı etki mekanizmasına sahip çok sayıda ilacın MS hastalığı tedavisinde kullanıldığını, farklı moleküller ile yapılan faz II ve faz III çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

Efendi, Türkiye'de de birçok üniversite ve eğitim araştırma hastanesinde MS poliklinikleri ve yeteri kadar deneyimli hekim kadrosunun bulunduğunu vurguladı.

"Ülkemizde uygulanan her iki aşı da MS'li bireyler için önerilebilir"

MS'li bireylerin, Kovid-19'a yakalanma riski ve hastalık şiddeti açısından diğer bireylere göre bir farklılık göstermediğini aktaran Efendi, şunları kaydetti:

"Herhangi bir tedavi almayan MS'li kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmaları herkes gibi uygundur. Tedavi altındaki bazı MS'li kişilerde aşının etkinliğinin kısmen de olsa daha düşük olma olasılığı olabilir. Ancak bu tedaviler aşının yapılmasında bir engel oluşturmamaktadır. Şu anda ülkemizde uygulanan her iki aşı da MS'li bireyler için önerilebilir. Bu aşıların MS atağını tetiklemesi beklenmemektedir. MS'li kişilerin MS dışında tedavi altında oldukları başka bir hastalıkları varsa aşı açısından o hastalıklarıyla ilgili hekimlerine danışmaları uygun olacaktır."

Prof. Dr. Efendi, MS'li bireyler açısından beslenme, spor ve yürüyüş, sigara içilmemesi, D vitamini alımının önemli olduğunu aktararak, "MS hastaları için söylenecek en önemli şey, bunun çaresiz bir hastalık, tedavisi olmayan bir hastalık olmadığıdır. Son yıllarda yeni geliştirilen tedavi seçenekleri ve henüz deneme aşamasında olan yeni ilaçları da düşündüğümüzde giderek artan tedavi seçenekleri ile artık daha etkili ve güvenli MS tedavisi mümkündür." ifadelerini kullandı.

Kas Hastalığı, Kuzey Avrupa, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Nöroloji Derneği 'Dünya Beyin Günü'nde MS hastalığına dikkat çekti - Son Dakika


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