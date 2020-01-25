Türk Ocağı'nda 'Ülkemizin jeopolitik konumu ve Silahlı Kuvvetlerimizin ilişkisi' konferansı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Türk Ocağı'nda 'Ülkemizin jeopolitik konumu ve Silahlı Kuvvetlerimizin ilişkisi' konferansı - Son Dakika

Türk Ocağı'nda 'Ülkemizin jeopolitik konumu ve Silahlı Kuvvetlerimizin ilişkisi' konferansı

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan; Eskişehir Türk Ocağı'nda, 'Ülkemizin jeopolitik konumu ve Silahlı Kuvvetlerimizin ilişkisi' konulu konferans verdi.

Türk Ocağı'nda 'Ülkemizin jeopolitik konumu ve Silahlı Kuvvetlerimizin ilişkisi' konferansı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan; Eskişehir Türk Ocağı'nda, 'Ülkemizin jeopolitik konumu ve Silahlı Kuvvetlerimizin ilişkisi' konulu konferans verdi.


Konferansa katılan akademisyenler ve katılımcılar, konferansı dikkatlice izlediler ve beğendiler. ESOGÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan, "2200 yıl önce kurulan ordumuzun, günümüzde de Dünyanın en güçlü ordularından birisidir" dedi. Tarih boyunca, ülkelerin jeopolitik konumlarıyla, uyguladıkları başarılı ve başarısız politikalar arasındaki ilişki konusunda örnekler veren Doç. Dr. Kuşhan, " Türkiye, jeopolitik bakımından tarihi boyunca dünyanın en stratejik bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu yüzden ordumuzun ve savunma sanayimizin daima çok güçlü olması gereklidir. Jeopolitik konumumuzu fırsata çevirebildiğimiz takdirde, ekonomisi ve ordusu ile çok daha güçlü bir Türkiye olabiliriz. Bunun için, artık teknolojiyi ithal eden ve kullanan değil, teknoloji üreten bir ülke olmalıyız. Çünkü savunma sanayii, bütün teknolojilerin lokomotifi konumundadır. Günümüzde, ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü olan ülkelerin tamamı, savunma sanayii ve havacılıkta ileri ülkelerdir. Bu yüzden, ordumuzun ihtiyaç duyduğu bütün silah ve mühimmatı milli olarak üretebilirsek, yakın gelecekte Türkiye bir dünya gücü haline gelebilir" dedi.


Konferans sonunda; Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan, dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyeleri Doç. Dr. Mehmet Topal ve Başmüfettiş Mustafa Tezel; konferansı veren Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan'a teşekkür beratı ve çeşitli hediyeler takdim ettiler. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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