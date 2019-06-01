Türk Ocağı'ndan 'Kadir İftarı'
56 dakika önce
Ramazan ayının başından itibaren her gün herkese iftar sofrası açan Eskişehir Türk Ocağı, dün geceki Kandil iftarı ile bu çalışmalarını taçlandırdı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:59 Kaynak: İHA
Ramazan ayının başından itibaren her gün herkese iftar sofrası açan Eskişehir
Türk Ocağı, dün geceki Kandil
iftarı ile bu çalışmalarını taçlandırdı.
Yapılan açıklamada, "Bu gece her tarafta kandil kandil feyiz var, yerde Cibril-i Emin gökte nurdan deniz var" olarak tanımlanan bu mübarek gecede "Kur'an Gecesi'nde Kadir İftarı" programı Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal'ın konuşması ile başladı. Abidevi çatımızın Eskişehir Şubesinin geleneksel olarak düzenlediği "Kur'an Gecesi'nde Kadir İftarında" il ileri gelenlerinden ve öğretim üyelerinden büyük bir topluluğun da katılımıyla garip gureba, fakir fukara ve toplumumuzun her kesiminden insanlarımızla buluşup bir araya geldik. Muhacirlerimizin, Türkmen ve Özbek kardeşlerimizin, öğrencilerimizin yardımı ve sonunda İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Sarıtaş'ın yapmış olduğu dua ile "Kur'an Gecesi'nde Kadir İftarı" huşu içeresinde tamamlandı" denildi. - ESKİŞEHİR
Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var
Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor
İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun
Yardım için Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik'in paylaşımlarına beğeni yağdı