Türk Ocağı'ndan liselere 'Okul Konferansı' - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Türk Ocağı'ndan liselere 'Okul Konferansı' - Son Dakika

Türk Ocağı'ndan liselere 'Okul Konferansı'

6 saat önce

Eskişehir Türk Ocağı yıllardır liselerde yapmış olduğu okul konferanslarına 2019-2020 eğitim öğretim yılında devam ediyor.

Türk Ocağı'ndan liselere 'Okul Konferansı', System.String[]

Eskişehir Türk Ocağı yıllardır liselerde yapmış olduğu okul konferanslarına 2019-2020 eğitim öğretim yılında devam ediyor.


Eskişehir Türk Ocağı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Eskişehir'in seçkin okullarında okul konferansları devam ederken son olarak Atatürk Lisesi'ne Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Volkan Marttin, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nde Doç. Dr. Osman Nuri Çelik ve Doç. Dr. Ersin Karademir Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nde konuk oldu.


Dr. Volkan Marttin, Atatürk Lisesi'nde "Milli Mücadele ve Milli Devlet konusunda konuşma yaparken, Doç. Dr. Osman Nuri Çelik, "Geleceğin Teknolojileri ve Meslekleri" konusunda ve Doç. Dr. Ersin Karademir "Problem Çözme Becerileri" konusunda ilgi ile takip edilen konuşmalar yaptılar.


Önümüzdeki haftalarda Eskişehir Türk Ocağı uzmanlarının, Eskişehir'in diğer okullarda konferans vermeye devam edecekleri belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
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