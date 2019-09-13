Türk Ocağı'ndan Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutlama mesajı

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümünü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.



Yayınlanan mesajda, Prof. Ünal, "Yunan'ın harim-i ismetimize girdiği son nokta! Cezrin Med'de dönüştüğü, subayıyla, eriyle; "Fena fid devle-vel mille (Türk devletinin ve Türk milletinin varlığında yok olma) şuuruyla; 22 gün 22 gecede Türk Milletine armağan ettikleri, Türk milletinin talihinin döndüğü, büyük zaferin 98. Yıl dönümü kutlu olsun. Şehrimizin bağrından doğan Sakarya Nehrinin kenarlarında takriben 100 km'lik bir cephede Milletimizin kaderinde en önemli yer işgal eden bu muharebe öncesinde, Mustafa Kemal Paşanın 10 madde halinde Türk Milletine adeta bu var olma Yok olma savaşı olacak, kaderimiz burada tayin edilecek "Varınızı yoğunuzu ortaya koyun" dercesine yayınladığı "Tekalif-i Milliye" emirleriyle Bütün Türk Milleti maddi varlığı ve ruhuyla bu savaşa iştirak etmiştir.Keza Bu muharebe Türk subayları eşsiz fedakarlıklarıyla, muhteşem destanlar yazmışlar ve milletimize bu zaferi hediye etmişlerdir. Bu muharebe tarihlerimize şehit subaylarımızın erlerden fazla olmadı sebebiyle "subay harbi" diye geçer. Mustafa Kemal Paşa adeta bu bizim son savletimiz, siperlerinize tırnaklarınızla sarılacaksınız dercesine ifade ettiği "Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var, o satıhta bütün vatandır" muhteşem buyruğunu bu kahramanlara söylemiştir. Bu sözün muhatapları da 22 gün 22 gecede bu buyruğun gereğini yaparak eşsiz destan yazmışlardır. Şehrimize ve bütün Türk milletine kutlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR