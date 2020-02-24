Türk Ocağından 'Milli Kültür' yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Ocağından 'Milli Kültür' yarışması - Son Dakika

Türk Ocağından 'Milli Kültür' yarışması

22 dakika önce

Eskişehir Türk Ocağı tarafından ortaokullar arasında bu sene 14'üncüsü düzenlenen 'Milli Kültür' yarışmasının ilk turu tamamlandı.

Türk Ocağından 'Milli Kültür' yarışması, System.String[]

Eskişehir Türk Ocağı tarafından ortaokullar arasında bu sene 14'üncüsü düzenlenen 'Milli Kültür' yarışmasının ilk turu tamamlandı.


Eskişehir ve ilçelerinde resmi ve özel ortaokulların iştirak ettiği ve çok çekişmeli geçen 'Milli Kültür' yarışması, 6 ayrı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yarışmada öğrencilere 15 soru soruldu. Eşitliğin bozulmadığı yerlerde yedek sorulara geçildi. Yarışma, öğrenciler ve velileri tarafından ilgi ile takip edildi. Yer yer 15 sorunun, 14'ünün bilindiği yarışmada, öğrencilerin başarısı dikkat çekti. Büyük bir ilgi ile takip edilen yarışmada; 7 Mart'ta yapılacak ikinci tura, 12 okul kaldı. İlk turun sonucunda; görevli öğretmen ve öğrencilere, katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, 14'üncü 'Milli Kültür' Yarışması'nda öğrencilere başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
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