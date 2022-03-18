Türk Ocakları Edirne Şubesi, Edirneli Talat Paşa'yı andı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Ocakları Edirne Şubesi, Edirneli Talat Paşa'yı andı

18.03.2022 15:31
Türk Ocakları Edirne Şubesi, Edirneli Talat Paşa'yı andı

Türk Ocakları Edirne Şubesi, Osmanlı sadrazamlarından Edirneli Talat Paşa'yı andı.

Türk Ocakları Edirne Şubesi, Osmanlı sadrazamlarından Edirneli Talat Paşa'yı andı.

Talat Paşa'nın 1875 yılında doğduğu evin bulunduğu alanda toplanan şube üyeleri, Edirnelilerin Talat Paşa'ya gerekli vefayı göstermelerini istedi.

Şubenin yönetim kurulu üyesi Cengiz Bulut, Talat Paşa'nın Almanya'da, 15 Mart 1921'de Ermeni suikastçi Soğomon Tehliryan tarafından vurularak şehit edildiğini söyledi.

Talat Paşa'nın gerçek bir vatansever olduğunu, Edirnelilerin gereken vefayı göstermelerinin zamanının geldiğini belirten Bulut, "Türk Ocakları olarak bizim önerimiz Aşiyan Düğün Salonu'nun alt kısmına, cadde kenarına Talat Paşamızın bir heykeli veya bir büstünün yaptırılarak özgeçmişi ile kendisini yad etmemizdir. Talat Paşa'ya olan manevi borcumuzu ödememiz gerekir." diye konuştu.

Şube Başkanı Yakup Öz de Talat Paşa'nın önemli bir devlet adamı olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Osmanlı'dan kalma 'efsane renk' Edirne Kırmızısı'na özel hazırlanan bahçe açıldı Osmanlı'dan kalma 'efsane renk' Edirne Kırmızısı'na özel hazırlanan bahçe açıldı

Talat Paşa, Osmanlı, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Ocakları Edirne Şubesi, Edirneli Talat Paşa'yı andı - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:23 Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı
15:14 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
14:55 Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 15:52:07. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Ocakları Edirne Şubesi, Edirneli Talat Paşa'yı andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement