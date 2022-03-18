Türk Ocakları Edirne Şubesi, Edirneli Talat Paşa'yı andı - Son Dakika

Türk Ocakları Edirne Şubesi, Osmanlı sadrazamlarından Edirneli Talat Paşa'yı andı.

Talat Paşa'nın 1875 yılında doğduğu evin bulunduğu alanda toplanan şube üyeleri, Edirnelilerin Talat Paşa'ya gerekli vefayı göstermelerini istedi.

Şubenin yönetim kurulu üyesi Cengiz Bulut, Talat Paşa'nın Almanya'da, 15 Mart 1921'de Ermeni suikastçi Soğomon Tehliryan tarafından vurularak şehit edildiğini söyledi.

Talat Paşa'nın gerçek bir vatansever olduğunu, Edirnelilerin gereken vefayı göstermelerinin zamanının geldiğini belirten Bulut, "Türk Ocakları olarak bizim önerimiz Aşiyan Düğün Salonu'nun alt kısmına, cadde kenarına Talat Paşamızın bir heykeli veya bir büstünün yaptırılarak özgeçmişi ile kendisini yad etmemizdir. Talat Paşa'ya olan manevi borcumuzu ödememiz gerekir." diye konuştu.

Şube Başkanı Yakup Öz de Talat Paşa'nın önemli bir devlet adamı olduğunu söyledi.