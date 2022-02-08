Türk Ocakları Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Yakup Öz seçildi - Son Dakika

Türk Ocakları Edirne Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, tek liste halinde girilen genel kurulda mevcut başkan Yakup Öz yeniden başkanlığa seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öz, yeni dönemde görev alan yönetim ve denetim kurulu üyelerine başarı diledi.

Öz, Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı ve Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nın ateşe verilmesini de lanetlediklerini belirtti.

Milli birlik ve kültür duygusuyla hareket edilmesi gerektiğini aktaran Öz, şunları kaydetti:

"Diyarbakırlı, Vanlı, Edirneli, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Rizeli, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır. Yaşadığımız bu topraklarda siyasetçiler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri konuşmalarına, verdikleri demeçlere dikkat etmelidirler. İnsanlarımız arasında ayrımcılık tohumu ekmemelilerdir. İnsanlarımız arasında vatan haini olanların dışında ayrımcılık yapmamalıyız. Hep birlikte aynı şehirde aynı vatanda Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Bize düşen bu vatana en iyi şekilde hizmet etmektir."