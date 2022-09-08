Türk Ocakları Genel Başkanı Öz: "İzmir'de direnişe öncülük edenler Türk Ocaklarıdır" - Son Dakika
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Türk Ocakları Genel Başkanı Öz: "İzmir'de direnişe öncülük edenler Türk Ocaklarıdır"

08.09.2022 21:20
Türk Ocakları Genel Başkanı Öz: "İzmir'de direnişe öncülük edenler Türk Ocaklarıdır"

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, "İzmir'de direnişe öncülük edenler Türk Ocaklarıdır.

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, "İzmir'de direnişe öncülük edenler Türk Ocaklarıdır." dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Türk Ocakları İzmir Şubesi'nce Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "9 Eylül'den Mavi Vatana" başlıklı konser ve panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öz, panelde yaptığı konuşmada, Türk Ocaklarının tarihte kurulan en uzun süreli hanedan devleti Devlet-i Aliyye'nin dağılma sürecinde Türk milletinin yeniden dirilişinin mektebi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Türk Ocaklarının dağılma sürecinde milleti tekrar ayaklandırdığını ifade eden Öz, "Türk Ocakları, Türk milletinin kendine dönmesi için kurulmuş bir ocak olduğu için her türlü işgale karşı, Türk vatanının uğradığı her türlü tecavüze karşı o dönemde en canlı ve diri tepkiyi veren bir ocak olmuştur. İzmir'de direnişe öncülük edenler Türk Ocaklarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öz, panelin, İzmir'in kurtuluşu vesilesiyle düzenlenmesi bakımından anlamlı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kıskaca alınma girişimlerine karşı hep birlikte Türk milleti şiarıyla bizim beraber hareket etmemiz lazım. Siyasi ayrılıklarımızı bir kenara koyarak bunu söylüyorum. Milli mücadelemiz çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahingöz'ün yönettiği panele Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar, TÜRK DEGS Yönetim Kurulu Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı konuşmacı olarak katıldı.

Programda Kurtuluş Savaşı'nı anlatan resimler sergilendi, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne aldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Öz, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Ocakları Genel Başkanı Öz: 'İzmir'de direnişe öncülük edenler Türk Ocaklarıdır' - Son Dakika

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