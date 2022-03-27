Türk Ocakları Genel Başkanı Öz, Balıkesir'de 110'uncu yıl paneline katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Türk Ocakları Genel Başkanı Öz, Balıkesir'de 110'uncu yıl paneline katıldı Açıklaması

27.03.2022 19:04
Türk Ocakları Genel Başkanı Öz, Balıkesir'de 110'uncu yıl paneline katıldı Açıklaması

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, "Bizim işimiz kültür ve eğitim alanında, eski tabirle, Ziya Gökalp'in tabiriyle arz alanında.

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, "Bizim işimiz kültür ve eğitim alanında, eski tabirle, Ziya Gökalp'in tabiriyle arz alanında. Milleti aydınlatacağız, millete ufuk göstereceğiz." dedi.

Türk Ocaklarının kuruluşunun 110'uncu yılı dolayısıyla Balıkesir Şubesi tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milli Mücadele ve Türk Ocakları" başlıklı panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öz, panelde yaptığı konuşmada, Türk Ocaklarının 100'ün üzerinde şubesiyle yurt içinde ve dışında çalışmalar yaptığını söyledi.

Türk Ocaklarının hedefinde eğitim ve gençlerin olduğunu belirten Öz, "Türk Ocaklarının kuruluşuna baktığımız zaman bir yandan Osmanlı Türkiye'sindeki Türk unsurları, yerli Anadolu topraklarının unsurları var ama o zaman Rus Çarlığı içinde yaşayan Türk unsurlar var. Bunlardan da İstanbul'a gelenler var. Hem eğitim için geliyorlar, çeşitli faaliyetler için. Yani Türk Ocağı sadece Türkiye Türklerinin ocağı olarak kurulmuyor, bütün Türklerin ocağı olarak kuruluyor. Bu çok önemli." diye konuştu.

Öz, Türk Ocakları kurulurken bazı ilke kararlar alındığını dile getirdi.

Bunlardan bazılarının, eğitim ve sosyal alanda kalmak, Türk milletinin sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için çalışmak olduğunu anlatan Öz, şöyle devam etti:

"Siyaseti yapanlar yapıyor. Biz fırka siyaseti şimdiki tabirle parti politikasına karışmayacağız. Bizim işimiz kültür ve eğitim alanında, eski tabirle, Ziya Gökalp'in tabiriyle arz alanında. Milleti aydınlatacağız, millete ufuk göstereceğiz. Böyle bir başlangıç ve tabii ki Milli Mücadele'nin başladığı döneme baktığımızda İstanbul işgal ediliyor. İlk girilip kapısına kilit vurulan yerlerden biri Türk Ocakları. Çünkü Türk Ocaklarını hasımlar iyi tanıyorlar."

Gelinen çağ itibarıyla şartlar değişse de Türk Ocaklarının temel prensiplerinin değişmediğini aktaran Öz, kültür, eğitim ve toplum dayanışması için Türk Ocaklarını yaşatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

İstanbul Türk Ocakları Başkanı Dr. Cezmi Bayram, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kenan Ziya Taş'ın panelist olarak yer aldığı etkinlik, plaket takdimiyle sona erdi.

Türk Ocakları Genel Başkanı Öz, Balıkesir'de 110'uncu yıl paneline katıldı Açıklaması
Türk Ocakları Genel Başkanı Öz, Balıkesir'de 110'uncu yıl paneline katıldı Açıklaması

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Ziya Gökalp, Mehmet Öz, Balıkesir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Ocakları Genel Başkanı Öz, Balıkesir'de 110'uncu yıl paneline katıldı Açıklaması - Son Dakika


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