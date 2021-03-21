Türk Ocakları Kırşehir Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Süleyman Doğan, tek liste ile gidilen seçimde güven tazeledi.

Şube Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Merkezi Aşık Sait Konferans Salonu'nda Doğan'ın tek aday olduğu olağan genel kurul toplantısına 235 üyeden 138'i katıldı.

Divan Başkanlığını Mehmet Gündüz'ün yaptığı genel kurulda, yönetim faaliyet ve denetleme raporları oylamaya sunularak, kabul edildi.

Genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alan Doğan, yeniden başkan seçildi.

Doğan, yaptığı konuşmada, büyük bir aile olarak, birlik beraberlik içerisinde faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve kentte yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini belirtti.