Türk Ocakları'nda Ülke Ekonomisi Masaya Yatırıldı

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından her hafta gerçekleştirilen toplantılarda bu hafta 'Türkiye ekonomisi, sorunlar ve beklentiler' konusu ele alındı.

Dernek binasında gerçekleşen toplantı öncesi konuşan Ocak Başkanı Nadir Günata, 107. yılını kutlayan Türk Ocaklarının kurulduğu ilk günkü gibi bugün de inanç ve şevkle hizmetlerine devam ettiğini söyledi. Türk Ocakları'nın Türk Milliyetçiliğinin fikir hareketinin temelini oluşturduğunu dile getiren Günata, "Bu temel hem millidir, hem İslamidir, hem de insanidir. Dolayısıyla bu topraklarda yaşayan insanların mesuliyeti herkesten daha fazladır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin etrafında hala bir takım emperyalist güçlerin nasılda saldırdıklarını görünce anlıyoruz ki Türk dünyası sıkıntı içerisindedir, İslam alem sıkıntı içindedir. O yüzden son kalemiz olan Türkiye'yi kim yıkmak istiyorsa onun ebedi ve ezeli düşmanımız olduğunun farkında olmalıyız" şeklinde konuştu.



Daha sonra toplantıya konuşmacı olarak katılan İşadamı Fuat Çakıroğlu ise bugün Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini belirterek, "Biz bugün siyasi algıların dışında ekonomi konuşacağız" dedi. Milattan önce 18 bin yıl önce son buzul çağını yaşayan dünyanın ekonomik faaliyetler başladığını belirten Çakıroğlu, "Dünya tarıma milattan önce 10 binli yıllarda geçmiştir. Tarıma geçtiği yer ise bereketli topraklar dediğimiz ülkemizin de içinde bulunduğu Orta Doğu'dur. O günden beri yani avcı toplumlarından sonra tarıma geçişte, köy hayatı, en küçük birimden bugünkü ulaşılan en büyük birime kadar ekonomi her zaman toplumlar için belirleyici olmuştur. Ekonomi her şeydir demiyorum ama her türlü toplumsal değişime, yapısal oluşuma motor güç olmuştur. Bugünde öyle olmuştur, yani ekonomi olmadan bir devlet kuramıyorsunuz. Ekonomi olmadan şirket kurup bir şey yapamıyorsunuz. Ekonomi olmadan bir araştırma yapamıyorsunuz. Hatta bugün öyle olmuş ki ekonomi olmadan siyasette yapamıyorsunuz. Bunu ben şöyle özetliyorum ekonominiz yoksa geleceğiniz de yok. Nasıl yoktur, Evet belki yaşarsınız, ama başkalarının egemenliği altında yaşarsınız. Onun için ben ekonominin milli varlığımızın sonsuza kadar devam etmesi adına çok önemli bir konu olarak görüyorum" diye konuştu.



Çakıroğlu, "Gördük ki iş dünyasına girdikten sonra ekonominin kendine has kuralları var. Ekonomiyi ideoloji ile falan izah edemezsiniz, ve anlayamazsınız da zaten" diyerek iktisatçıların dünya ekonomisini iki ana bölümden gördüğünü söyledi.



Panelin sonunda Günata, günün anısına Çakıroğlu'na plaket takdim etti. - MALATYA

