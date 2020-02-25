Türk Ocakları Reisi Süleyman Doğan Açıklaması - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Türk Ocakları Reisi Süleyman Doğan, Hocalı katliamı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hocalı, Birleşmiş Milletlerin Soykırım Sözleşmesinde yer alan maddelere göre bir soykırımdır. Uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermeniler; bu toprakları işgal etmekle kalmamış dünyanın şahit olduğu en korkunç şekilde sivilleri katletmiştir"dedi.



Çocuk ve yaşlı 613 kişi hunharca katledildiğini söyleyen Doğan, açıklamasında; "Türk oldukları için canavarca hislerle katledilen soydaşlarımızın acısı yüreklerimizdeki canlılığını korumaktadır. Aklın ve vicdanın asla kabul edemeyeceği bir vahşetin kurbanı olan mazlumların feryatlarını duymamak, yaşadıkları zulmü anımsamamak ancak insanlıktan nasipsizlerin payesidir. İnsanlıktan nasibini almayan işgalci Ermeni askerlerinin yaptıkları bu soykırımın görüntüleri mevcut, bazı şahitleri ise hala hayattadır. Ancak vicdanı sağırlaşanların bu elim hadiseyi; değil soykırım, katliam olarak bile değerlendirecek ve kınayacak insanlıkları bulunmamaktadır"diye konuştu.



"Türkler soykırım yaptı" iftirasıyla yüz yıldır dünyanın farklı ülkelerinde ülkemiz aleyhine kampanya yürütenler, "Hocalı" dendiğinde üç maymunu oynamayı tercih etmektedirler diyen Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Hocalı, dünyanın tarihinde kara bir leke olarak yazılmıştır. Bu vahşetin sorumluları bu dünyada olmasa da ilahi huzurda muhakkak hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır. Aziz şehitlerimizin hatıraları ebediyen hayırla yad edilirken; zalimler ise dünya durdukça lanetle anılacaklardır. Türk milleti bu hadisenin üzerini örtmeye çalışanlara asla fırsat vermeyecek ve konu sürekli olarak gündemde tutulacaktır." - KIRŞEHİR