Türk Ocakları Reisi Süleyman Doğan Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Ocakları Reisi Süleyman Doğan Açıklaması - Son Dakika

Türk Ocakları Reisi Süleyman Doğan Açıklaması

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Türk Ocakları Reisi Süleyman Doğan, Hocalı katliamı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hocalı, Birleşmiş Milletlerin Soykırım Sözleşmesinde yer alan maddelere göre bir soykırımdır.

Türk Ocakları Reisi Süleyman Doğan Açıklaması, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Türk Ocakları Reisi Süleyman Doğan, Hocalı katliamı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hocalı, Birleşmiş Milletlerin Soykırım Sözleşmesinde yer alan maddelere göre bir soykırımdır. Uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermeniler; bu toprakları işgal etmekle kalmamış dünyanın şahit olduğu en korkunç şekilde sivilleri katletmiştir"dedi.


Çocuk ve yaşlı 613 kişi hunharca katledildiğini söyleyen Doğan, açıklamasında; "Türk oldukları için canavarca hislerle katledilen soydaşlarımızın acısı yüreklerimizdeki canlılığını korumaktadır. Aklın ve vicdanın asla kabul edemeyeceği bir vahşetin kurbanı olan mazlumların feryatlarını duymamak, yaşadıkları zulmü anımsamamak ancak insanlıktan nasipsizlerin payesidir. İnsanlıktan nasibini almayan işgalci Ermeni askerlerinin yaptıkları bu soykırımın görüntüleri mevcut, bazı şahitleri ise hala hayattadır. Ancak vicdanı sağırlaşanların bu elim hadiseyi; değil soykırım, katliam olarak bile değerlendirecek ve kınayacak insanlıkları bulunmamaktadır"diye konuştu.


"Türkler soykırım yaptı" iftirasıyla yüz yıldır dünyanın farklı ülkelerinde ülkemiz aleyhine kampanya yürütenler, "Hocalı" dendiğinde üç maymunu oynamayı tercih etmektedirler diyen Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Hocalı, dünyanın tarihinde kara bir leke olarak yazılmıştır. Bu vahşetin sorumluları bu dünyada olmasa da ilahi huzurda muhakkak hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır. Aziz şehitlerimizin hatıraları ebediyen hayırla yad edilirken; zalimler ise dünya durdukça lanetle anılacaklardır. Türk milleti bu hadisenin üzerini örtmeye çalışanlara asla fırsat vermeyecek ve konu sürekli olarak gündemde tutulacaktır." - KIRŞEHİR

Süleyman Doğan, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı
Türkiye ile Rusya, Suriye'de ortak devriyelere yeniden başladı CHP'li Salıcı, CNN Türk muhabirinin sorusuna kızdı: Erdoğan'a sorabiliyor musun? Almanya'da Türk spor kulübüne çirkin saldırı

Son Dakika Haberleri
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 16:12:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Ocakları Reisi Süleyman Doğan Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]